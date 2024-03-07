Esnafa müjde KOSGEB ödemeleri gerçekleştirilecek

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin KOSGEB ödemelerinin yeniden başladığını bildirerek, “Son olarak 600 milyon TL kaynak aktarıldığı ve Malatya’da sırada bekleyen bin 723 esnafımıza ödemelerin yapılacağı bilgisi verilmiştir” şeklinde konuştu.

“KATKISI GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “KOSGEB tarafından 6 Şubat depremlerinden sonra etkilenen 11 ile yönelik olarak başlattığı Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında esnafımız başvuruda bulunmuştu. 2 yıl ödemesiz kredi desteği için başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. Kredi desteğinden esnafımızın bir bölümü yararlanmış, ancak başvuru dosyası olan binlerce esnafımız kaynak yetersizliğinden dolayı beklemeye alınmıştı. Yaklaşık 3 bin esnafımız sırada bekliyordu. Son olarak 600 milyon TL kaynak aktarıldığı ve Malatya’da sırada bekleyen bin 723 esnafımıza ödemelerin yapılacağı bilgisi verilmiştir. Kalan esnafımız içinde yeni kaynak aktarımı yapıldığı andan itibaren ödemeler yeniden yapılacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN