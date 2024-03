Çınar: Verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz

Yeşilyurt’a hizmet etmenin onuru ve şerefini yaşadıklarını söyleyen Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine teşekkür plâketi takdim etti. Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu, Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mart Ayı Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Başkanlığında gerçekleşen Mart Ayı Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 7 Şubat 2024 tarihli şubat ayı toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

“ÇOK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ ANCAK BİZLER ASLA UMUTSUZ DEĞİLİZ”

Millete hizmet etmenin gönül işi olduğunu, kendilerinin de görev süreleri boyunca vatandaşlara gönülden ve kalpten hizmet ettiklerini söyleyen Çınar, “31 Mart 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeşilyurtlu hemşehrilerimizin teveccühü ve oylarıyla seçildiğim Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevimin artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Öncelikle bizlere bu kutlu görevi yapma fırsatı tanıyan Türkiye Yüzyılının Mimarı, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve ailem adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Görev süremiz boyunca ben ve ekibim omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek Yeşilyurt’un gerek fiziksel dönüşümü gerekse de tarihsel, kültürel, turizm, ekonomik ve sosyal yönden kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Pandemi süreci, deprem felaketleri ve bazı sıkıntılara rağmen bizler her daim hemşehrilerimizin emrinde olduk, dinamik ve çalışkan bir ekiple 7/24 hizmet ettik. Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı çok zor günlerden geçiyoruz ancak bizler asla umutsuz değiliz, inşallah el ele vererek şehrimizi ve ilçemizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ YERİNE GETİRMENİN HUZURU İÇERİSİNDEYİZ”

Çınar konuşmasının devamında hizmetleri tek bir alanla sınırlandırmayarak her alanda hizmet üretmeye, ilçenin var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkartan farklı ve dikkat çekici yatırımlara ağırlık verdiklerini hatırlatırken şunları söyledi:

“Bugün itibariyle; 2019 yılındaki seçimlerde hemşehrilerimize vaat ettiğimiz 45 projemizi tamamlamanın, verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Bu vaatlere ilaveten Yeşilyurt’umuzun gelişmesine ışık tutacak, hemşehrilerimizin refahını artıracak, ilçemizin marka değerine yakışacak 100’ün üzerinde yatırımı Yeşilyurt’a kazandırıp; her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettik. 2019 yılından bugüne kadar 1 milyar 794 milyon 181 bin TL’yi bulan 100 yatırımı hayata geçirdik. Aynı zamanda belediyemizin de destekleriyle toplam 1 Milyar 948 Milyon 428 Bin TL’yi bulan devlet yatırımlarıyla birlikte bu dönemi hareketli ve dinamik bir şekilde geçirdik. Yeşilyurt’u Türkiye Yüzyılına hazırlamak tek gayemiz oldu, inşallah Yeşilyurt’umuz bundan sonraki yatırımlarla Türkiye Yüzyılına uygun bir ilçe hüviyetine ulaşacaktır. Bizlerde bu noktada yeni gelecek olan Başkanımızın ve ekiplerinin yanında olacağız ve desteklerimiz devam edecektir.”

“HER ALANDA ÇOK AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

“Bize verilen görevin hakkını verebilmek içinde 7/24 çalıştık, bir günümüzü bile boş geçirmedik” sözleriyle konuşmasına devam eden Çınar, “Yeşilyurt İlçesinde kentsel dönüşümden kültürel yatırımlara, alt ve üst yapı yatırımlarından gençlik ve spor yatırımlarına, park ve bahçe hizmetlerinden bölge turizmini ayağa kaldıracak yatırımlara, sıfır atıktan temizliğe kadar her alanda çok aktif bir şekilde çalıştık. 2019 ile 2024 yılları arasında 36 milyon 966 bin TL maliyetinde 16 Gençlik ve Spor yatırımı, 133 milyon 141 bin TL maliyetinde 51 Park ve Sosyal Tesis yatırımı, 18 milyon 158 bin TL maliyetinde 12 Kültür ve Sosyal İşler yatırımı, 277 Milyon 906 bin TL maliyetinde 10 Çevre ve Şehircilik yatırımı, 18 Milyon 702 Bin TL maliyetinde 11 Turizm yatırımını Yeşilyurt’a kazandırıp, hedeflerimizin üzerine çıktık. Gençlik yatırımlarımızdan dolayı Cumhurbaşkanımızdan, Sıfır Atık yatırımlarımızdan dolayı da Cumhurbaşkanımızın eşinden başarı ödülleri aldık. Hizmetlerimizi her biri ayrı bir değer olan ödüllerle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimizi tek bir alanla asla sınırlandırmadık her alanda iddialı olduk, her alanda yatırım yaptık, sorumluluktan asla kaçmadık. Kimseyi ötekileştirmeden 81 mahallemizin tamamına yatırım yaptık, mahallelerimizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya çalıştık. Yarınlarımızın bugünlerimizden daha aydınlık ve müreffeh olması için ekip arkadaşlarımızla birlikte hiç durmadan çalıştık, koşturduk. Hizmet ederken birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu her zaman ön plana koyduk, toplumun tüm kesimleriyle istişarelerde bulunduk, ortak akla her zaman önem verdik. Yeşilyurt’a hizmet etmenin onuru, gururu ve şerefini yaşadık” şeklinde konuştu.

“TÜM EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE DESTEK VERDİK”

Gelecek Yeşilyurt Belediye Başkanına destek vereceğini açıklayan Çınar, “Görev süremiz boyunca yaşadığımız pandemi süreci ve asrın felaketi büyük depremlere rağmen hizmetlerimizi aksatmadık. Her zaman hemşehrilerimizle bir olduk, beraber olduk, dayanışma içerisinde olduk. Çözüm odaklı, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin emrinde olduk. Bir yandan hizmetlerimizi yaparken diğer taraftan şehrimizin inşa, ihya ve imar sürecine tüm ekiplerimizle birlikte destek verdik. Yeşilyurt’a hizmet ederken desteklerini hiçbir eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza, AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, valililerimize, kaymakamlarımıza, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, MHP Milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, meclisimizde partileri bulunan siyasi partilerimizin temsilcilerine, sivil toplum ve meslek örgütleri başkanlarımıza, kurum müdürlerimize, muhtarlarımıza, hemşehrilerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürüdüğümüz Başkan Yardımcılarımıza, Şirket Genel Müdürlerimize, Birim Müdürlerimize ve değerli mesai arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ailedir, bu ailenin bir parçası olmak bizim için büyük bir şereftir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak seçilecek olan yeni başkanımıza ve ekiplerine şimdiden üstün başarılar diliyorum. Bizlerde her daim onların yanında yer alacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.

MADDELER GÖRÜŞÜLÜP ONAYLANDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin konuşmalarından sonra Mart Ayı Toplantısı için gündeme alınan maddeler görüşülüp onaylandı. Toplantıda; Koyunoğlu Mahallesine inşa edilecek olan 24 derslik İlkokul için bu mahallede ki 2315 ada 17 parseldeki Yeşilyurt Belediyesine ait olan hissenin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verilirken, 2024 yılında ki imar plan tadilat ücretinin 7 bin 500 TL olmasına yönelik hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ise onaylandı.

11 maddenin ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildikten sonra Mart Ayı Toplantısı tamamlandı. Alınan kararların hâyırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantı sonunda Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine teşekkür plâketi takdim etti.

