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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı mask
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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Hafta, 11 Mart Pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesiyle tamamlanacak.

Süper Lig'de 29. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor

16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, galatasaray, Çaykur Rizespor

07 Mar 2024 - 17:32 - Spor

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