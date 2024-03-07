Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Hafta, 11 Mart Pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesiyle tamamlanacak.
Süper Lig'de 29. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.