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29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu mask
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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş: Arda Kardeşler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Süper Lig

07 Mar 2024 - 17:27 - Spor

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