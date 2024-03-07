29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş: Arda Kardeşler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı