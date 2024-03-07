29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş: Arda Kardeşler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.