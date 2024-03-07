Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.