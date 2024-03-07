- Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK

07 Mar 2024 - 17:25 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL