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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı mask
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip yarın saat 20.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından 3 puan ile ayrılmak istiyor.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak belirlendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çaykur Rizespor, galatasaray, Trendyol Süper Lig

07 Mar 2024 - 17:23 - Spor

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