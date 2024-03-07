Malatya’daki depo hırsızları yakalandı

Geçtiğimiz günlerde 5 Mart günü saat 07.30 sularında Battalgazi Cirikpınar Mahallesi Kardelen Sokakta bulunan depodan yaklaşık 300 bin TL değerinde 650 musluk, 60 klozet, 80 su saati, 8 yangın vanası, 200 su süzgeci, 50 fıskiye takımı ve 400 lavabo bataryası çalındı. Konu ile ilgili Battalgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından tahkikata başlandığı bildirildi.

Olay ile ilgili yapılan çalışmalarda 20 saatlik görüntü kaydının incelendiği, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.A.(25), D.K.(27) ve M.T.Ö(23) isimli şahısların yakalandıkları belirtildi. Suça konu malzemelerin şüphelilerin beyanlarına göre bulunduğu ve depo sahibine teslim edildiği açıklandı.

B.A.(25), D.K.(27) ve M.T.Ö(23) isimli üç şahsın emniyetteki işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edildiği, üç şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.

Kaynak: BÜLTEN