“Filistin sorunu değil Yahudi sorunu var”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Malatya Ali Platformu tarafından “tarihte, ailede, sosyal hayatta, Gazze’de Kadın” konulu panel gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser ve Din Ateşesi Ramazan Dolu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Aile Platformu adına Özgül Coşkun yaptı.

“PROJEMİZ YAKLAŞIK 6 YILDIR SAHADA”

Aile Platformu hakkında bilgi veren Coşkun,“Bizler Malatya Aile Platformu olarak Malatya'daki STK'lar bir araya gelerek 2017’de Malatya için ne yapabiliriz? Ailemiz için neler yapabiliriz? Çocuklarımız için neler yapabiliriz bunun için bir araya geldik. Bu birlikteliğimiz 11 STK’nın bir araya gelmesiyle güzel bir güç oluşturdu. Hamdolsun Malatya'daki STK kadın temsilcilerinin oluşturduğu platformumuza 11 dernekle Nazife Karagöz başkanımız sağ olsunlar önderlik yaptılar ve biz bir araya gelerek Malatya'da çocuklarımız için hatta sadece Malatya'da değil Türkiye genelinde neler yapabiliriz noktasında bir araya geldik. Amacımız çocuklarımızı erdemli, ahlaklı, karşılaştığı sorunlara karşı çözüm odaklı olabilmek, bu beceriyi kazanabilmek yetisini vermekti. Çok güzel bir başlangıç oldu. STK’larımız ve bizlere eşlik eden eğitimci arkadaşlarımızla birlikte eğitimler aldık. Alanında uzman olan hocalarımızdan o eğitimleri alarak daha sonra sahaya çıktık. Yaklaşık 80 bölgede Malatya'mıza hizmet etmeye çalıştık. Bu 80 bölgede yaklaşık bin anneye ulaştık. Çok da güzel bir çalışma oldu. Hala devam ediyoruz. Pandemi döneminde de özellikle çevrimiçi eğitimlerle yine çalışmalarımıza, gayretlerimize devam ettik. Geldiğimiz noktada malumunuz asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketi bizlere dostluğun, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Gerek ekonomik yönden, gerek ruhsal yönden, gerçekten büyük sarsıntılar yaşadık. Bu süreci daha azami, daha asgari bir şekilde nasıl geçirebiliriz düşüncesiyle Malatya Aile Platformu olarak özellikle konteyner kentlerde aileleri ziyaret ederek onlarla muhabbetler yaparak bu acı süreci daha sakin daha acısız bir şekilde yaşamayı düşünüyoruz. Bu kapsamda projemiz yaklaşık 6 yıldır sahada, güzel de dönütler aldık. Rabbim bundan sonra yine bizleri muvaffak etsin diyorum” şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE GAZZE'DE YAŞANAN BİR İNSANLIK DRAMI VAR”

Daha sonra söz alan Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nigar Doğan ise, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu sebeple ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Maalesef kadın dediğimizde günümüzde ilk akla gelen şiddet, cinayet ya da sosyal alanda yaşanan birçok sıkıntı gelmektedir. Bunu sadece bir topluma, bir coğrafyaya, bir ülkeye, bir kültüre atfetmek bence çok da doğru bir şey değil. Çünkü bugün geldiğimiz noktada biz bakıyoruz ki, gelişmiş gibi görünen, gelişmiş olan toplumların da ana meselesi haline gelmiştir. Yani kadın meselesi coğrafi değil bana göre biraz daha gelişmiş toplumların da meselesi diye düşünüyorum. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de yaşanan bir insanlık dramı var ve bu öyle bir dram ki hiç kimse bir şey yapamıyor. Hiç kimse ulaşamıyor. Bütün devletler sessiz gibi geliyor ve orada ciddi bir insanlık dramı var. Burada sadece kadınlar değil, çocuklar bütün canlı adına ne varsa, canlılık adına her ne varsa çok büyük bir şiddet görmekte, çok büyük bir savaş yaşamakta. Bu savaş öyle bir kuralsız, hukuksuz, öyle bir insanlık dışı ki bunu kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Bir diğer mesele de toplumumuzda çok ciddi bir şekilde bence üstünde durulması gereken aile konusu. Aile çünkü toplumun genel yapısını, toplumun devamı için gerekli olan bir kurumdur. Biz biraz daha Batı'da biliyoruz ki biraz daha aile bozulmuş, dağılmış durumda. Biraz modernizmi sanki yanlış anladık. Modernizm aslında kendi kültüründen, özünden, kendi ahlakından, kendi değerlerinden uzaklaşmak yani kültürsüzleşmek değil. Ama biz Batı ve modernizmi bir arada aldık ve onu olduğu gibi kendi toplumumuza uydurmaya çalıştık ve burada da bu sebepten dolayı bana göre aile konusunda bizim de sıkıntılarımız başladı. Toplumumuz çözülmeye ve sıkıntı yaşamaya başladı. Onun için ailenin mutlak ve mutlak toplumun yapısını oluşturduğu için korunması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“AİLE KONUSUNDA MÜCADELENİN EN BÜYÜĞÜNÜ VEREN BİREYDİR”

Konuşmaların ardından panel programına geçildi. Panelde konuşan Din Ateşesi Ramazan Dolu, aile ve sosyal hayatta kadının rolü hakkında bir açıklama yaparak, “Ailenin yapısını koruyacak en büyük komutan kadın olduğu için biraz fazla onu konuşmak gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’in kadın ve erkeğin yaratılışı ile ilgili cümleleirne baktığımızda kadının veya erkeğin farklı yaratılışından bahsetmez her ikisinin de aynı nüveden yaratıldığında bahseder. Fakat aile ile ilgili örneklerde kadınların öne çıktığını hep görürüz. Kur’an-ı Kerim de birkaç aile örneği var. Bunlardan biri İbrahim ailesi, diğeri İmran ailesi, diğeri Nuh ailesi. Bunların her birinde kadın hep öne çıkmıştır ve kadın gerçeği aileyi oluşturan, koruyan ve aile konusunda mücadelenin en büyüğünü veren bireydir. Mesela İmran ailesinde İmran’ın hanımının çocuğunu Allah’a adama sözü, kararı kadınındır. Kadın çocuğunu Allah’a adamayı vaad ediyor ve bunu yapıyor” diye konuştu.

“FİLİSTİN SORUNU DİYE BİR ŞEY YOKTU”

Din Ateşesi Ramazan Dolu’nun ardından söz alan Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser, Avrupa’da, Filistin sorununun olmadığını, Yahudi sorununun olduğunu belirterek, “Osmanlının sonlarına doğru Siyonistler rotalarını Filistin’e çevirdiler. Bir vatan olarak hicret ve göç başladı. Çünkü onların vatanı yoktu ve Avrupa'da sorunları vardı. Zira Avrupa'da Yahudi sorunu vardı. Filistin sorunu diye bir şey yoktu. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çocuklarınıza, etrafınıza aktarmanız çok önemli. Eminim hepiniz yaşlarınıza bakacak olursak, doğdunuz, bu yaşa geldiniz ve binlerce kez bunu duydunuz belgesellerde, filmlerde, haberlerde. Ne var? Filistin sorunu var. Filistin sorunu diye bir şey yoktu. Yahudi sorunu vardı Avrupa'da ama bu Avrupalılar, Yahudilerden kurtulmak için Filistin sorunu icat ettiler. Kadının evde oturması bir felaketmiş gibi bir aşağılama nedeniymiş gibi benim bir şekilde evden çıkmam lazım korkusuna kapılıyor kadınlar ve bütün dünya aynı noktada Filistin sorunu. Bu Filistin sorunu nereden geldi? Yahudi sorunundan dolayı bir Filistin sorunu icat edildi. Avrupa'da neden sevilmiyordu bu Siyonistler? Çünkü fesat işleriyle uğraşırlardı. Öyle bir noktada hal almıştı ki fesatlık hiçbir şekilde onları şehirlere, yaşadıkları yerlere almazlardı Avrupalılar. Çünkü Yahudi demek fesat demek, tefecilik demek, yalan dolan demek. Avrupa bir kere biz onlardan kurtulduk. Filistin'i attık. Orada kalmaları için ne gerekiyorsa, silahsa silah, paraysa para, destekse destek yeter ki bize gelmesinler diyor. Ama öyle bir noktaya geldi ki Batı, onların sömürüsü, onların hizmetçisi noktasına geldi” söyleminde bulundu.

“200 ŞEHİDİN YÜZDE 80’İ KADIN VE ÇOCUK”

Filistin sorununun 100 yıllık bir sorun olduğunu kaydeden Abunasser, “100 yıldan fazla Filistinli mücadele veriyor. Kadınıyla, erkeğiyle. Filistin'deki kadının evinde kocası mahkûm ise oğlu şehittir. Diğer oğlu yaralıdır. Diğer kızı da esir olabilir. Kadın-erkek ayrımı yok onlar için zira. Hamile bir Filistinli kadına tutukladıklarında doğum sancısı tuttuğunda kelepçelerini dahi çözmeden doğum yaptı ve hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. Hapishanede doğum yaptı, oradaki askerler ‘Sen terörist doğuruyorsun’ diye o bebeğin yaşamaması için her türlü işkenceyi yaptılar. O kadın hala hayatta ve tanıyorum. Ben bir esir ablasıyım. Erkek kardeşim Siyonistlerin hapishanelerinde 18 yıl kaldı. 2021’de çıktı 18 yılını tamamlayarak. O çıktığı gün aynı şekilde ne beklersiniz? 18 yıl gözlerinizi kapatıp beş dakika, o 18 yılı hayal etmenizi istesem hayal bile edemezsiniz. Nasıl bir 18 yıl işkence dolu, darp dolu, hapis, aşağılama, yıldırma. Hedef nedir? O insanı çürütmek. Filistinli insanı çürütmek. Zira bu Siyonistler 1948’de Filistin'e girdiklerinde öyle bir katliam uyguladılar ki 700 bin Filistinli, Filistin dışına göç etmek durumunda kaldı. Civar ülkeleri, Lübnan, Suriye, Ürdün büyük kısımda iç göç yaşadı. Bugünlerde haberlerde belki duyuyorsunuz. Gazze'de birçok mülteci kampı var. O mülteci kampları, kimin mülteci kampları? İç göç yaşayan Filistinliler. Peki, neden kamp var 75 yıldır. Çünkü Gazze’de yer sorunu var. Boş alan yok. Üst üste yaşıyor insanlar ve bugünlerde görüyorsunuz. Bir füzeyle 100-200 şehit düşüyor. Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip olan bir yer Gazze. Bu işkenceyi yaşayan kadınlar o kahramanları yetiştiriyor. Siyonistlerin bir iddiası vardı 1948’de dediler ki bu babalar ölecek, çocuklar unutacak, İngilizlerinde bu iddiayı tamamlayıp dediler ki 20 yılda çözersiniz, Filistinli diye bir şey kalmaz buralar sizin olur. Ama öyle olmadı. Bugün 6’ıncı özel aya girmiş durumdayız. Her gün en az 200 şehit düştü. O 200 şehidin yüzde 80’i kadın ve çocuk. Çünkü kadın ve çocuk eşittir hayat. O erkek kim için savaşıyor, ailesi ve çocukları için. Çocuğu ve eşi kalmadığı zaman bir hayat motivasyonu kalmıyor. Onu yıldırmak ve yıkmak için bu çirkinliği, bu soykırımı uyguluyorlar” açıklamasında bulundu.