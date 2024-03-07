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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Kiraz Bayram’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elife Özdoğan’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayhan Keçeli’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatun Özcan’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Battalgazi,

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selahattin Şişman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fikriye Yüksel’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Sıcakkanlı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

78 yaşında vefat eden ve Ağılbaşı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Zehra Bektaş’ın taziye adresi: Sinan Mahallesi, Yazıhan,

87 yaşında vefat eden ve Kurtuşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Cenney Çolak’ın taziye adresi: Kurtuşağı Mahallesi, Akçadağ”

 

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07 Mar 2024 - 17:13 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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