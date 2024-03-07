Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Kiraz Bayram’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elife Özdoğan’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayhan Keçeli’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatun Özcan’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Battalgazi,
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selahattin Şişman’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fikriye Yüksel’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Sıcakkanlı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Ağılbaşı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Zehra Bektaş’ın taziye adresi: Sinan Mahallesi, Yazıhan,
87 yaşında vefat eden ve Kurtuşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Cenney Çolak’ın taziye adresi: Kurtuşağı Mahallesi, Akçadağ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.