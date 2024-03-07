“Yürekleri varsa rezerv alan haritalarını açıklasınlar”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve beraberindeki partililer Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek hem sohbet ettiler, hem de yerel seçim için destek talep ettiler.

Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında konuşan Bilal Yıldırım, “Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı en sıkıntılı döneminde yalnız bırakanların, tek başına yarı yolda koyanların, Milli Görüş gömleğini çıkardığını ilan edenlerin bugün bir başkasına söz söyleme hakkı yoktur. O kadar” şeklinde konuştu.

“PARTİMİZE OLAN İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Bilal Yıldırım, “Milletvekilliği seçiminde partimizin ilk seçimi olmasına karşın Malatyalılar 42 bin oy verdi. Yerel seçimle birlikte partimize olan ilgi her geçen gün artıyor. Yeniden Refah Partisi’ne olan ilginin artması elbette birilerini çok rahatsız ediyor. Halktan kopuk siyaset yapanların, halka tepeden bakanların, beytül mala sahip çıkmayanların, tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenlerin milletimizin yanında karşılığı yoktur. Milletin çocukları iş ve aş bulamazken, ağzı süt kokan çocuklarına siyasi rant sağlayarak Malatya’da denetimsiz ve kontrolsüz inşaat yaptıranlar bu kenti 20 yılda enkaza çevirdi. Milletin evladı iş kurmak için kredi alamazken, esnaf rafını dizmek için kredi bulamazken, kendi çocuklarına devletin hibeleriyle fabrika ve tesis kuranlara Malatyalılar gereken dersi verecektir. Malatya’yı deprem enkazından kurtaracak olan tek hareket Yeniden Refah Partisi’dir” ifadelerini kaydetti.

“BİZ MİLLİ GÖRÜŞÜ HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEDİK”

Milli Görüşü hiçbir zaman terk etmediğini söyleyen Bilal Yıldırım, “Biz Milli Görüşü hiçbir zaman terk etmedik. Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı en sıkıntılı döneminde yalnız bırakanların, tek başına yarı yolda koyanların, Milli Görüş gömleğini çıkardığını ilan edenlerin bugün bir başkasına söz söyleme hakkı yoktur. O kadar. Önce milleti yardıma muhtaç hale getirip, sonra milleti sosyal yardımlarla ayakta tutmayı marifet sayanların fikri ve zikrinin Millî Görüş ile bir ilgisi yoktur” diye konuştu.

“MALATYA’YI ENKAZA ÇEVİRDİLER”

Rezerv alan haritalarının açıklanması talebinde bulunan Bilal Yıldırım konuşmasının devamında şu şekilde konuştu:

“Depremin yaralarını sarmıyorlar, kanatıyorlar. Rezerv alanlarını 31 Mart seçiminden önce açıklayamazlar. Rezerv alan haritalarını gizliyorlar. Çünkü vatandaşın sağlam binasını rezerv alana alarak yıkıyorlar, ama kendi çürük binalarını rezerv alan dışına çıkarıyorlar. Bu haksızlığı 20 yıl boyunca yaptılar, depremde Malatya’yı enkaza çevirdiler, halen akıllanmadılar, halen Allah'tan korkmuyorlar, halen milletten utanmıyorlar. Halen rant peşindeler. Yürekleri varsa rezerv alan haritalarını açıklasınlar. Bakalım hangi rantçı siyasetçilerin binaları korunmuş, bir Malatya görsün. Malatyalılar iş ve aş derdinde, ama onlar halen rantın peşinde.”

Kaynak: BÜLTEN