07 Mar 2024 - 16:12- Asayiş G:

Üst aramasında 7 bin sahte dolar ele geçirildi

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Emniyet güçleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli davranışları sonucu durdurulan motosikletli bir şahsın üst aramasında 70 adet 100'lük Amerikan doları olduğu görüldü. Yapılan kontroller sonucunda şahsın üst aramasında bulunan 7 bin doların sahte olduğu tespit edildi.

Üst aramasında 7 bin sahte dolar ele geçirildi mask
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Emniyet güçleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli davranışları sonucu durdurulan motosikletli bir şahsın üst aramasında 70 adet 100'lük Amerikan doları olduğu görüldü. Yapılan kontroller sonucunda şahsın üst aramasında bulunan 7 bin doların sahte olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda Y.D. isimli şahıs hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

 
 

Kaynak: BÜLTEN
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07 Mar 2024 - 16:12 Malatya- Asayiş

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