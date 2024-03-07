07 Mar 2024 - 16:12- Asayiş

Üst aramasında 7 bin sahte dolar ele geçirildi

Emniyet güçleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli davranışları sonucu durdurulan motosikletli bir şahsın üst aramasında 70 adet 100'lük Amerikan doları olduğu görüldü. Yapılan kontroller sonucunda şahsın üst aramasında bulunan 7 bin doların sahte olduğu tespit edildi.