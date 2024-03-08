MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN
MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ
ESAS: 2022/931
DavacıİNES EL HASAN ileDavalı YASIR EL CASEM ELASAF arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında,
Dava dilekçesinde özetle, tarafların boşanmaları, çocukların velayetlerinindavacıya verilmesi, çocuklar için aylık 1.000'erTL tedbirve iştirak nafakası ile100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesidava edilmiştir.
Davalı 99885872512 TC kimlik nolu, YASIR EL CASEM ELASAF'a tebligat yapılamamıştır.
Davalının ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesi tevzi bürosuna cevap dilekçesini sunması,kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.