MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

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MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2022/931

DavacıİNES EL HASAN ileDavalı YASIR EL CASEM ELASAF arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında,

Dava dilekçesinde özetle, tarafların boşanmaları, çocukların velayetlerinindavacıya verilmesi, çocuklar için aylık 1.000'erTL tedbirve iştirak nafakası ile100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesidava edilmiştir.

Davalı 99885872512 TC kimlik nolu, YASIR EL CASEM ELASAF'a tebligat yapılamamıştır.

Davalının ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesi tevzi bürosuna cevap dilekçesini sunması,kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.