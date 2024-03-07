07 Mar 2024 - 15:35 - Gündem

Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!

Yerel Seçimlere sayılı günler kala Malatya genelinde birçok noktaya aday reklam panoları yerleştirildi. Gelişigüzel yerleştirilen ve hemen hemen her bölgede görülen büyük reklam panolarının ise sürücülere zorluk çıkardığı, bazı bölgelerde trafiği tehlikeye soktuğu göze çarptı. Kentin birçok yerindeki benzer görüntüler dikkat çekti.