Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!

Yerel Seçimlere sayılı günler kala Malatya genelinde birçok noktaya aday reklam panoları yerleştirildi. Gelişigüzel yerleştirilen ve hemen hemen her bölgede görülen büyük reklam panolarının ise sürücülere zorluk çıkardığı, bazı bölgelerde trafiği tehlikeye soktuğu göze çarptı. Kentin birçok yerindeki benzer görüntüler dikkat çekti.
Malatya’da 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken şehrin birçok yerine yerleştirilen aday reklam panoları tepki topladı. Bazı sürücüler ardı ardına yerleştirilen panolardan dolayı karşıdan gelen araçları görmekte zorluk yaşadığını bildirirken kavşaklara yerleştirilen panoların trafiği tehlikeye soktuğu görüldü. Kentin her yerinde benzer görüntüler yaşanırken kavşaklardan yola çıkmak isteyen sürücüler, bu panoların görüş açılarını kapattığını bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.