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Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!

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Yerel Seçimlere sayılı günler kala Malatya genelinde birçok noktaya aday reklam panoları yerleştirildi. Gelişigüzel yerleştirilen ve hemen hemen her bölgede görülen büyük reklam panolarının ise sürücülere zorluk çıkardığı, bazı bölgelerde trafiği tehlikeye soktuğu göze çarptı. Kentin birçok yerindeki benzer görüntüler dikkat çekti.

Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan! mask
Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!
Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!
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Yerel Seçimlere sayılı günler kala Malatya genelinde birçok noktaya aday reklam panoları yerleştirildi. Gelişigüzel yerleştirilen ve hemen hemen her bölgede görülen büyük reklam panolarının ise sürücülere zorluk çıkardığı, bazı bölgelerde trafiği tehlikeye soktuğu göze çarptı. Kentin birçok yerindeki benzer görüntüler dikkat çekti.

Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!

Malatya’da 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken şehrin birçok yerine yerleştirilen aday reklam panoları tepki topladı. Bazı sürücüler ardı ardına yerleştirilen panolardan dolayı karşıdan gelen araçları görmekte zorluk yaşadığını bildirirken kavşaklara yerleştirilen panoların trafiği tehlikeye soktuğu görüldü. Kentin her yerinde benzer görüntüler yaşanırken kavşaklardan yola çıkmak isteyen sürücüler, bu panoların görüş açılarını kapattığını bildirdi.

Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!
 
Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!
 
Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!
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07 Mar 2024 - 15:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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