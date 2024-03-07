“Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

Selahattin Gürkan yayımladığı mesajda “Kadınlar, hayatımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten ve sevgisiyle kucaklayan, şefkatli yürekleriyle ısıtan en değerli varlıklarımızdır. Kadınlarımız sorunlarımızın çözümünde aktif rol alarak çok yönlü düşünebilmenin tohumlarını üzerimize saçmış, eğitimden sanata kadar her alana yön vermişlerdir” şeklinde konuştu.

“KADIN YARADILIŞI GEREĞİ ZATEN ASİL BİR VARLIKTIR”

Şiddetin her türlüsünü, özellikle de kadına yönelik şiddeti kınadığını ifade eden Gürkan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle Kurtuluş Savaşı’nda erkekler ile birlikte vatan savunmasında saf tutan kadınlarımız bu fedakârlığından dolayı tarihte büyük takdir kazanmışlardır.

Toplum olarak sahip olduğumuz inancımızın bir gereği olarak kadınların, biz erkeklere birer emanet olduğunu bilmemiz ve bu şuurla hareket etmemiz gerekmektedir. Kadın yaradılışı gereği zaten asil bir varlıktır. Bu konuda Peygamber Efendimiz; ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diye buyurmaktadır.

Kadınlarımızın toplum hayatında daha aktif yer alması o ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadının siyasi hayatın içinde olmasına büyük önem vermiş ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türk Kadınına seçme ve seçilme haklarını vermiştir.

Bu vesileyle, gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN