Malatya’da et fiyatları Ramazan ayında sabit kalacak mı?

Bazı büyükşehirlerde başta et olmak üzere birçok gıda fiyatının Ramazan ayı boyunca sabitleneceği, tüm tüketicileri heyecanlandırırken, acaba bu uygulama Malatya için de geçerli olacak mı soruları da sorulmaya başlandı. Malatyalı tüketiciler İstanbul ve Ankara gibi illerde uygulanacak olan bu sitemin Malatya’da da uygulanmasını talep ederken, Kasap Furkan Karabulut, Malatya’da et fiyatlarının sabitlenmeyeceğini dile getirdi.

Karabulut, “Bir ay öncesine kadar etin fiyatını 380 TL’ye satıyorduk. Şu an ise eti 450 TL’ye satıyoruz. Zam geldiği için bu hafta içinde 450 TL olan et 500 TL olacak” dedi.

“DURUMU İYİ OLAN İNSANLAR YAPIYOR”

Üretimin eskisi gibi olmaması kasap esnaflarını olumsuz etkilediğini belirten Kasap Karabulut,

“Önceden günde tezgâhta 30-40 kilo et satabildiğimiz zamanlar oldu. Şu an günde 10-15 kilo et satabiliyoruz. Fiyat artışı hiç duracak gibi değil. Ramazan ayı geldi ve fiyatta bir artış oldu. Etin fiyatı 500 TL ile sabit kalacak gibi durmuyor. Üretimde şimdi eskisi gibi devam etmediği için hayvancılığı da sadece durumu çok iyi olan insanlar yapabiliyor. Et kesimi az yapıldığı için ister istemez bizim işimizi etkiliyor. Aynı zamanda büyükbaş hayvan çok bulunmadığı için sürekli zam geliyor”

ifadelerine yer verdi.

“BİR SENE İÇİNDE 180 TL ARTIŞ”

Depremden sonra karkas et fiyatında büyük artış olduğunu kaydeden Karabulut,

“Geçen sene depremi yaşamadan önce 145 TL’ye hayvan keserken bugün sadece 320-325 TL’ye sadece biz kasap olarak kesebiliyoruz. Bir sene içinde 180 TL gibi bir artış oldu. Hiçbir hayvan telef olmadı ve besilere zarar gelmediği halde ona rağmen çok büyük fiyat artışı var. Ne olacak biz de bilmiyoruz”

şeklinde konuştu.

“BENİM AÇIMDAN İYİ OLUR”

Ramazan ayında et fiyatlarının sabit kalmasını isteyen Karabulut,

“Et fiyatlarının sabit kalmasını çok isterdim. Ama ondan önce olabildiğince et fiyatlarının düşmesini daha çok isterdim. Fiyatları düşmese de asgari ücret ve memur maaşına zam yapılsa fiyatlar sabit kalsa yine de benim açımdan iyi olurdu. Çünkü fiyat arttıkça evine ayda ya da 2 haftada 1-2 kilo et alan insan şimdi 2 ayda bir et alabildiğinden alım gücü düşüyor”

dedi.

“KIRMIZI ET PİYASANIN 20 TL AŞAĞISINDA SATILIYOR”

Etin kilosunu uygun fiyata verdiklerini belirten Karabulut,

“Konteynerde kira vermediğimiz için kırmızı eti piyasanın 20 TL aşağısında satıyoruz. Kira vermediğimiz için onun yerine geçsin diye 20 TL fiyatı indirdik. Mesela dün kesim yaptığımız et 480-490 TL ‘den satılacak ama dediğim gibi konteyner kendi iş yerimiz olduğu için etleri daha uyguna vereceğiz”

diye konuştu.

“İŞİMİZİ EN ÇOK ETKİLEYEN FİYAT ARTIŞI VE MÜŞTERİ”

Karabulut, işlerini yaparken hem fiyat hem de müşteri konusunda yorulduklarını söyleyerek,

“Fiyat artışı birde bir müşteri kesimi var. Et fiyatlarına zam geldiğini söylediğimizde bizim elimizdeymiş ve piyasayı biz yönlendiriyormuşuz gibi algılanıyor. Artık millete bunu anlatmaktan da yorulduk. Ama işimizi en çok etkileyen fiyat artışından başka bir şey değil. Bu yüzden geçen sene 30-35 kilo et satarken bugün 10-15 kilo et satıyoruz. O arada eriyen kilolar ile birlikte alım gücünü kaybettikçe işimizin azalmasına sebep oldu”

dedi.

“ETİN KİLOSU ASGARİ ÜCRETLİYE HAYAL OLDU”

Asgari ücretli bir çalışan için et almanın hayal olduğunu öne süren Kasap Karabulut,

“Deprem oldu ve memleketimiz dümdüz oldu. Adam akıllı iş yerleri kalmadı. Şimdi herkes iyi kötü yaşam mücadelesi veriyor. Herkes bir şeylerle uğraşarak iyi kötü ayakta kalmaya çalışıyor ama fiyat artışı çok olduğu için insanların kesesini etkiliyor. Şimdi etin kilosu artık asgari ücrete çalışan insanın bir günlüğü demek. Artık et alıp yemek kolay bir şey değil hayal gibi bir şey oldu”

ifadesini kullandı.