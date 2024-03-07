Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı Çok garip ama gerçek

Öte yandan kura çekiminden sonra hak sahiplerince herhangi bir yoğunluk yaşanmadığına dikkat çeken Yazıcı, “Kura çektik ama insanlar gelmiyor. Binalar hazır. Bir gariplik var. Blok için de çağırdığımızda gelmiyorlar. Ben bir telaş, bir yoğunluk bekliyordum ama beklediğimiz yoğunluk olmadı” dedi.

Malatya Valiliği tarafından “Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Malatya Valiliği Toplantı Salonu’nda dün düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve gazeteciler katıldı.

Burada konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya’da “Asrın felaketi”nin yaşandığını hatırlatarak, bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

“HER TÜRLÜ HİZMETİNİ GÖRMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Depremlerin çok sayıda sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Vali Yazıcı,

“Bir kez daha ölenleri rahmetle anarken, hayat devam ediyor ve hep birlikte depremden mağdur olan vatandaşlarımızın her türlü hizmetini görmeye gayret ediyoruz. Depremler çok sayıda sıkıntı yarattı ama bir tanesi güvenlikle ilgili sıkıntı. Deprem bölgesinde yaşanan ve eskiye göre çok fazla artış gösteren başta gösteren başta hırsızlık olmak üzere suç oranlarının yükselmesiydi. Geçen süreç içerisinde emniyet ve jandarmamızla yeniden yılın ikinci yarısından itibaren durumumuzu, konumumuzu, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı yeniden gözden geçirerek, 1 Eylül'le 1 Mart arasındaki 6 aylık süreçle ilgili güvenlik kuvvetlerimizin yaptığı faaliyetlerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Malatya’ya geldiğimde bana sıkıntı olarak ifade edilen konulardan birisi ağır hasarlı, orta hasarlı veya bir şekilde boşalmış, pencereleri, kapıları sökülmüş binalardan, iş yerlerinden hırsızlık olaylarının fazla olmasıyla ilgili herkesin bir sıkıntısı vardı. Sadece hırsızlık değil genel manada güvenlik kuvvetlerimizin son 1 Eylül’le 1 Mart arasında yaptıklarıyla ilgili genel rakamları vereceğim”

diye konuştu.

“DEVRİYELERİMİZİN GÖRÜNÜR OLMASINI ARTIRDIK”

Malatya’da birtakım uygulamalara başlandığını söyleyen Vali Yazıcı,

“Başta hırsızlık olmak üzere depremin yarattığı sonuçlar itibariyle bizi, güvenlik kuvvetlerimizi ilgilendiren sorunlar masaya tekrar yatırılıp, neler yapabiliriz noktasında daha fazla ekip sayısı, daha fazla motorize ekip, yaya, yaya devriyeler, bekçilerimiz, araçlarımızla biz 1 Eylül'den itibaren daha fazla sahada görünür olmaya özel gayret gösterdik. Tabii bununla birlikte doğal olarak sabit ve şok uygulamalarla da vatandaşın can ve mal güvenliğini muhafaza etmeye yönelik çalışmalarımız, hassasiyetle devam etti. Fark etmişsinizdir, birtakım uygulamalar başladı. Yani hem trafik uygulamaları hem asayiş uygulamaları eylül ayı itibariyle en yoğun olan yollarımızda, caddelerimizde, yıkılacak olan binaların yoğun olduğunu, sokak ve caddelerde de biz devriyelerimizin görünür olmasını artırdık”

şeklinde konuştu.

“174 ŞAHIS MAHKEMELERCE TUTUKLANMIŞTIR”

Hırsızlıkla ilgili konuşan ve Malatya’da 629 hırsızlık olayının yaşandığına dikkat çeken Yazıcı,

“1 Eylül'den bugüne kadar 14 bin 374 asayiş olayı meydana gelmiş, bunların 12 bin 564 aydınlatılmıştır. İlimizde meydana gelen 629 hırsızlık olayından 359 aydınlatılmış 433 kişi şüpheli olarak gözaltına alınmış, bunların 174’ü mahkemelerce tutuklanmıştır. Yine bu 6 aylık süreç içerisinde planlı ve şok uygulamalarla bir milyon 822 bin 214 şahsın GBT sorgulaması yapılmıştır. Bu sorgulama Sayın Bakanımızın da çok hassas olduğu bir konu, cezası olan, hüküm alan ve dışarıda gezen vatandaşların sorgulamalar esnasında ve diğer çalışmalarda da 20 yıl ve üzeri hapsi olan 4 şahıs yakalanmıştır. Bunun dışında çok sayıda detayları var. Yakalaması olan ya da mahkemeye ifade vermeye gitmesi gereken binin üstünde şahıs bu uygulamalarla yakalanmış, mahkemeye götürülmüş ya da hükmü varsa cezaevine teslim edilmiştir. Tabii bu aramalarda işte yasa dışı, tabanca, tüfek, kesici, delici aletler de yakalamışlar”

ifadelerini kullandı.

“GEREĞİNİ YAPIYORUZ”

“Uyuşturucu başımızın belası” diyen Vali Yazıcı,

“Ben geldiğimden bu yana okullarımızda başta olmak üzere özel hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu illetle tanışmaması, buluşmaması için önleyici anlamda eğitici faaliyetlerde bulunmayı daha çok önemsiyorum. Tabii öbür taraftan da suça dönüştükten sonra da mutlaka ekipler vasıtasıyla da gereğini yapıyoruz. Bugüne kadar uyuşturucu ve uyarıcı madde imar ve ticaretiyle mücadele kapsamında 2 bin 953 şahsa işlem yapılmış. Bunların 277’si tutuklanmış, 130 şahsa adli kontrol hükümleri uygulanmış. Bu yapılan çalışmalarda 493 kilo skunk, 171 bin sentetik ecza, 8 kilo 253 gram metamfetamin ve 83 kilo 712 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Diğer bonzai ve kenevirlerde bu 6 aylık süreçte belli sayıda ele geçirilmiştir”

söyleminde bulundu.

“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili de bilgiler veren Yazıcı,

“Kaçakçılıkla konusunda da 121 operasyon yapılmış. 184 şüpheli şahıs yakalanmış. burada da 7 milyonun üstünde makaron, gümrüksüz, bandrolsüz sigara, alkol ele geçirildi. Jandarmamız geçenlerde 14 tona yakın kaçak alkol yakaladı. Organize suç örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda büyük bir problemimiz yok ama küçük olsa da yine var. Suç örgütlerine 21 operasyon yapılmış 55 kişi gözaltına alınmış. Bunların 16’sı tutuklanmış 5 şahıs da adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır”

dedi.

“İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kadına şiddet olaylarını düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Yazıcı,

“Bu 6 aylık süreçte 954 bin 446 aracın denetimi yapıldı. Bunlardan 7 bin 94 okul servisi, 8 bin 162 de ticari taksinin denetimi yapılmış, trafikle ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Bu tür faaliyetleri yaparken diğer taraftan da hepimizi utandıran hoş karşılamadığımız kadına şiddetle ilgili faaliyetlerimiz var. Bunu düşürmeye çalışıyoruz. Anadolu insanının çocuğa ve kadına el kalkmayacağını öğretmesine rağmen bu hatalar oluyor. Biz ve diğer kurumlarımız bu kapsamda çalışıyor ama emniyet ve jandarmamız kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık, başka siber suçlarla ilgili AVM'lerde, otogarda, okullarda, organize sanayindeki iş yerlerinde eğitim faaliyetleri yapıyoruz, insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“SAYILAR HİÇ DÜŞMÜYOR”

“Dolandırıcılık da en büyük belalarımızdan birisi. Sayılar hiç düşmüyor. Dikkatli olmaları için vatandaşımızı bilgilendiriyoruz” diyen Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

“Narkotik suçlarla mücadele anlamında da bugüne kadar 59 bin 11 şahsa ulaşılmış, 56 bin 331 broşür dağıtılarak bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur. Terörle mücadele 14 bin 460 şansına ulaşılmış. 12 bin 792 broşür dağıtılmıştır. Bundan sonra daha da sık olarak göreceksiniz. uyuşturucuyla mücadele, kadına şiddetle ilgili bizim periyot olarak 3 ayda bir toplantılarımız var ve sonuçları tartışıyoruz. Ben çalıştığım her yerde buna dikkat ettim. Asıl olan bu işlerin yapılmamasını temin etmek için yapılan eğitici öğretici faaliyetlerdir. Bizim uyuşturucu ve kadına şiddet konusunda Malatya olarak listenin en altında olmamız gerekiyor. Eğitici faaliyetler konusunda ben özel görevler veriyorum, takip ediyorum. Önemli işlerimizden birisi budur. Çocuklarımızı bu noktada bilinçlendirmemiz lazım. Biz bu şehrin hizmetindeyiz, emrindeyiz.”

“DİĞER İLLERDE DE BENZER DURUMLAR VARMIŞ”

Bir gazetecinin kuru çekimiyle ilgili sorusuna Vali Yazıcı,

“Kura çektik ama insanlar gelmiyor. Binalar hazır. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama bir gariplik var. Hatta tedbir aldık, ‘AFAD’a hazırlıklı olun, kuru çekilir, daha sonra insanlar buraya yığılır’ dedim. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir yoğunluk olmadı. Blok için de çağırdığımızda gelmiyorlar. konteynerde kalıp da konut çıkanların sayısını çıkarttık. Şehir dışında olduklarını ifade edenler var. Biz deprem olunca farklı bir şey beklemiştik. Diğer illerde de benzer durumlar varmış. Ben bir telaş, bir yoğunluk bekliyordum ama beklediğimiz yoğunluk olmadı”

diye cevap verdi.