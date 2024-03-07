Vali Yazıcı’dan 8 Mart Mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajda “Tarihe baktığımızda Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakârlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Kara Fatma, Şerife Bacı, Onbaşı Halide Edip ve adı bilinmeyen nice kadınlarımız destan yazmıştır” ibarelerine yer verdi.

“KADINLARIN HAK ETTİĞİ YERE GELEBİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

“Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini sağlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan kadınların hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerinde bulunan Vali Ersin Yazıcı’nın yayımladığı mesajın devamı ise şu şekilde:

“Bizler de aile kurumunun temeli olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına ve kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlayacak şartları hazır hale getirmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanımız ve milletimiz için gövdesini siper eden şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Kaynak: BÜLTEN