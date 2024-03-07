Babacan ve Geçit Suluköy Mahallesini ziyaret etti “Küskünlük veya kırgınlıkla yanlış tercih yapmayın”

Her seçimde AK Partiye büyük destek veren Suluköy mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bacan ve Geçit, mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerinin kısa sürede karşılanacağını vurgulayan Bacan ve Geçit, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için vatandaşlardan destek istedi. AK Partili belediyelerin hizmet belediyeciliği olduğuna vurgu yapan Geçit, Malatya’nın her yerinde 6 Şubat depreminin izlerinin hızlıca silinmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu çabanın AK Partili Belediye Başkanlarınca yine sürdürüleceğini belirtti.

“KÜSKÜNLÜK VEYA KIRGINLIKLA YANLIŞ TERCİH YAPMAYIN”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit’in adaletli belediyecilik anlayışından hiçbir zaman sapmayacağının altını çizen Milletvekili Babacan, “Sizler yıllarca AK Partiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden destek verdiniz. AK Partiyi asıl sırtlayan insanlar sizlersiniz. Beraberinde bunun karşılığında inşallah bu dönem İlhan hocamızı yüksek bir oy ile göreve getireceksiniz. Hocamız, sizi adaletle temsil edecek, çalışkanlığı ile bildiğiniz ve vatandaşın tek kuruşunu hiç kimseye yedirmeyecek bir insan. Temsiliyet de adaleti temsil edecek. Küskünlük veya kırgınlıkla yanlış tercih yapmayın” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERİ HALKIN MAKAMI HALİNE GETİRECEĞİZ”

‘Belediyeyi dar bir zümrenin ağırlandığı makam olmaktan çıkaracağız’ diyerek sözlerine başlayan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Yerel seçimin dinamikleri genel seçimlerden farklıdır. Bunu bir genel seçim gibi değerlendirmeyelim. Benim sizden istirhamım oy verirken adayları mukayese edin ve işi ehil olana verin. Belediyeyi dar bir zümrenin makamı olmaktan çıkaracağız. Şehri teslim edeceğiniz insanlara şöyle bir bakın, sorun, soruşturun ve liyakat durumuna bakın. Bizler bu göreve talip olduğumuz zaman ‘makamın değil, halkın adamı olmak için varız’ dedik. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeleri halkın makamı haline getireceğiz. Belediyelerimizin kapılarını halkımıza sonuna kadar açacağız. Toplumun, halkın çıkarlarını gözeteceğiz. Bizi bu kutlu yolda yalnız bırakmayın” dedi.

Kaynak: BÜLTEN