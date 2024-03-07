BUSABAH Medya Grubu 14 Yaşında

Şimdilerdeyse internet haberciliğin en güvenilir ve başarılı adresi olan www.busabahmalatya.com ve Busabah TV Youtube kanalımızla da BUSABAH medya dijital platformlarda zirvede olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Busabah Gazetesi 2011 yılında belirlenen vizyonumuz doğrultusunda, sayfa sayısı, basım kalitesi, gündemi belirleme gücümüz, abone ve tiraj sayımızla Malatya medyasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Yayın ilkelerimizden ödün vermeden, yönetim kadromuzla, ekibimizle, köşe yazarlarımızla, dağıtıcılarımızla ve değerli okurlarımızla birlikte daha nice başarılara imza atmayı hedefliyoruz.

BUSABAH Gazetesi, yayın hayatına başladığı 7 Mart 2011 tarihinden bu yana objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışını sürdüren bir medya kuruluşu olarak yoluna devam ediyor. Şimdilerdeyse internet haberciliğinin en güvenilir ve başarılı adresi olan www.busabahmalatya.com ve Busabah TV Youtube kanalımızla da BUSABAH Medya dijital platformlarda zirvede olmanın haklı gururunu yaşıyor. Malatya’nın özgür, cesur ve korkusuz basın yayın organı BUSABAH Medya Grubu tam 14 yaşında.