BUSABAH Medya Grubu 14 Yaşında

Şimdilerdeyse internet haberciliğin en güvenilir ve başarılı adresi olan www.busabahmalatya.com ve Busabah TV Youtube kanalımızla da BUSABAH medya dijital platformlarda zirvede olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Busabah Gazetesi 2011 yılında belirlenen vizyonumuz doğrultusunda, sayfa sayısı, basım kalitesi, gündemi belirleme gücümüz, abone ve tiraj sayımızla Malatya medyasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Yayın ilkelerimizden ödün vermeden, yönetim kadromuzla, ekibimizle, köşe yazarlarımızla, dağıtıcılarımızla ve değerli okurlarımızla birlikte daha nice başarılara imza atmayı hedefliyoruz.
BUSABAH Gazetesi, yayın hayatına başladığı 7 Mart 2011 tarihinden bu yana objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışını sürdüren bir medya kuruluşu olarak yoluna devam ediyor. Şimdilerdeyse internet haberciliğinin en güvenilir ve başarılı adresi olan www.busabahmalatya.com ve Busabah TV Youtube kanalımızla da BUSABAH Medya dijital platformlarda zirvede olmanın haklı gururunu yaşıyor. Malatya’nın özgür, cesur ve korkusuz basın yayın organı BUSABAH Medya Grubu tam 14 yaşında.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.