Malatya'nın son dönemlerde hiç iyi gitmediğini belirten Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer,

“Aktörler değişiyor ama Malatya'nın kaderi değişmiyor. Malatya son 15-20 yılda Türkiye'de en çok gerileyen 13 şehirden birisi. Malatya son yıllarda en fazla yoksullaşan 5 ilden birisi. Malatya suç oranlarının en çok arttığı birkaç ilden birisi. Tarımın en çok geriye gittiği 5 ilden birisi, hayvancılığın en çok geriye gittiğini 3 ilden birisi. Hayvancılıkta bundan 20 yıl önce Türkiye'de 81 il arasında 22 sıradayken bugün 49 sırada. Dolayısıyla bunun içerisinde iktidar partisinin yönettiği ilçeler de var, ana muhalefet partisinin yönettiği ilçeler de var”

dedi.

“MALATYA'YI ÇALIŞARAK GELEN KADROLARA İHTİYAÇ VAR”

Malatya’nın son yıllarda önemli oranda irtifa ve kan kaybettiğine de değinen Gezer,

“Sürekli aynı partilere oy vererek hizmet alamıyoruz. Böylesi iller sürekli sorgulamadan itiraz etmeden aynı partilere oy vermekle genellikle çantada keklik olarak görülmeye yol açıyor. Bu da ihmal edilmeye yol açıyor” ifadelerine yer verdi. Bunun son örneğinin depremden sonra en az ev ve işyerinin yapılmasına bağlayan Gezer, “108 bin konut sözü verilmesine rağmen 6 bini yapılmış. Malatya'nın yeni bir kurucu iradeye yeni bir programa ve yeni bir kadroya ihtiyacı var. Biraz daha Malatya'yı tanıyan, emek vererek gelen ve Malatya'yı çalışarak gelen kadrolara ihtiyaç var”

şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KENDİ YAĞIYLA KAVRULAN İLLER ÖNE ÇIKACAK”

Önümüzdeki seçimden sonra sadece Malatya'yı değil Türkiye'yi de bir acı reçete beklediğini dile getiren Prof. Dr. Gezer,

“Merkezi bütçeden buraya katkı çok az olacak onu söyleyeyim. Mesela bu sene Kuzey Çevre Yolu projesine sadece 10 bin TL kaynak ayrılmış. Yani herhalde orada çalışan işçiler bir kahvaltı yapar bu parayla. Dolayısıyla Ankara'nın illere vereceği destek çok azaldı. Ekonomik krizden dolayı. Bir türlü krizi açamıyorlar. Hayatta kalabilecek şehirler kendi potansiyelini, kendi kaynaklarını, kendi ekonomisini, tarımını, sanayisini beraberce harekete geçirip kendi başının çaresine bakacak, önümüzdeki dönemde kendi yağıyla kavrulan iller öne çıkacak”

dedi.

“BU ALANLARIN TAMAMINDA BÜYÜK VE KAPSAMLI BİR SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ”

Bu anlamda Malatya’yı her alanda çalışmış biri olarak ne yapılacağına dair yol haritalarının hazır olduğunu söyleyen Büyükşehir Bağımsız Başkan Adayı Gezer,

“Onlarca raporumuz var, bunlarla ilgili onlarca projemiz var. Dolayısıyla eğer 31 Mart’tan sonra insanlarımız teveccüh gösterir, yetki verirse şunu garanti etmek istiyorum. Ben Malatya tarihini defalarca okumuş birisi olarak söylüyorum, en kapsamlı seferberliği başlatacağız. Malatya'da belediyecilik dendiğinde sadece yol asfalt kaldırım anlaşılıyor. Bu anlayış 50 yıl öncesinin anlayışı arkadaşlar. Dönem bütüncül, bütünsel, kalkınma dönemi. Tarımıyla, sanayisiyle, kültürüyle, sporuyla birlikte ayağa kalkmamız gerekiyor. Buna yönelik de hazırlıklı olması gerekiyor. Yetki aldığımızda bu alanların tamamında büyük ve kapsamlı bir seferberlik başlatacağız. 1-2 yıl içerisinde Malatya normalleşecek ve 5 yıl içerisinde de bölgesinin cazibe merkezi, sürükleyici aktörü ve lokomotifine dönüştüreceğiz”

diye konuştu.

Bağımsız Başkan Adayı Gezer, ayrıca Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu ile Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaynak: BÜLTEN