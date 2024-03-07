Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, baharın müjdecisi olan Nevruz Çiçekleri açmaya başladı. Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da Nevruzların erken açtığı bildirildi.
Her yıl Mart ayının ortalarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da bu yıl erken açarken, çiçeklerin açtığı yerlerde kartpostallık manzaralar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.