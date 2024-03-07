07 Mar 2024 - 14:12 - Yaşam

Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, baharın müjdecisi olan Nevruz Çiçekleri açmaya başladı. Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da Nevruzların erken açtığı bildirildi.