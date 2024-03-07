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Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, baharın müjdecisi olan Nevruz Çiçekleri açmaya başladı. Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da Nevruzların erken açtığı bildirildi.

Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı mask
Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı
Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, baharın müjdecisi olan Nevruz Çiçekleri açmaya başladı. Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da Nevruzların erken açtığı bildirildi.

Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı

Her yıl Mart ayının ortalarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da bu yıl erken açarken, çiçeklerin açtığı yerlerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Malatya'da baharın müjdecisi çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Mar 2024 - 14:12 Malatya- Yaşam

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