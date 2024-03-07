Gökhan Gök’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gökhan Gök yayımladığı mesajda “Kadın, toplumun diğer yarısıdır ve geri kalanların da var oluş sebebidir. Kadın anadır, kardeştir, evlattır. Zerafettir kadın ve yuva dediğimiz huzur eşiğinin yegâne tahsis edicisidir. Kimi devir ve dönemlerde onlardan ilham aldık, kimi dönemlerde de onların ilham kaynağı olduk. İşte bu yüzden bile minnettar ve müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

“KADINSIZ TOPLUM DÜŞÜNÜLEMEZ”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök’ün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayımladığı mesajın devamında şu şekilde konuştu:

“Yurdumuz her köşesinde; tüm teşkilatlarımızda, kadınlar oldukça yüksek bir değer görmektedir, bu değeri gösterirken salt prensipler uygulamamakta; örf-adet, gelenek-göreneklerimizden ilham almaktayız. Bizler biliyoruz ki; kadınsız toplum düşünülemez. Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle kadınlar milletimizin ruhu olmuştur. Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin; ‘Kadınsız toplum, kadınsız aile, kısacası kadınsız insan ve insanlık düşünülemeyecektir. Kahraman ve fedakâr Türk kadının hak ettiği yerlerde olması; layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir.’

Tüm bu sözlerimden hareketle, nezih şehrimizin ve yurdumuzun dört bir köşesindeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Her birine ayrı ayrı sağlık, başarı ve huzur diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN