07 Mar 2024 - 13:59 - Gündem

Gökhan Gök’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Gök “Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmuştur” dedi.