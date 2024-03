“Kadınlarımız huzurlu mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı kutlama mesajında; “Yaşamın her alanında bizleri onurlandıran, değerlerimizin yaşatılmasında sergiledikleri fedakârlık ve hoşgörüyle bütün güzelliklere layık olan kadınlarımız her zaman başımızın tacı olmuştur. İslam dini ile birlikte kadın toplumda hak ettiği değeri almıştır. Bizim inancımıza göre kadın kutsal bir varlıktır. Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’dir. Peygamber Efendimiz; ‘Cennet, anaların ayağının altındadır’ buyurmuştur. Peygamberimiz, kadınlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi ve saygı göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

“KADIN TOPLUMU DÖNÜŞTÜREN VE İSTİKAMET VERENDİR”

Mehmet Çınar dünya kadınlar günü dolayısıyla yayımladığı mesajın devamında şu şekilde konuştu:

“Kadınlarımız her daim fedakârlıkları, yüksek duygusal zekâları ve nezaketleri ile toplumumuzun denge unsuru olmuşlardır. Kadının gerçek ve öncelikli alanı hayattır, sevgidir ve erdemdir. Bunun yeterince desteklenmesi ve kadınlarımıza bu anlamda değer verilmesi gerekiyor. Bunu yapan toplumların hak ettiği şekilde yükseleceği bir gerçektir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir.

Şanlı tarihimize baktığımızda ise Türk kadını tarihimizin her devresinde eşsiz fedakârlık ve cefakârlık göstermiştir. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında kadınlarımızın önemli bir yeri vardır. Yeri gelmiş cephede savaşmış, yeri gelmiş cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşının Nene Hatun’u ve Halime Çavuş’u bizim kadınlarımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler dilerim.”

Kaynak: BÜLTEN