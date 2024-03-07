Arguvan Belediyesi'nden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' konseri

Kadınlar Günü konserine katılan Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, "Bugün burada tarihi bir programa ev sahipliği yapmaktan onur duydum. Bugün şunu çok iyi biliyoruz ki, kadının elinin değdiği yerde güzellik olur" dedi.

Türkiye'de kadının hala toplumsal ve kamusal hayatta henüz hak ettiği yerde olmadığına vurgu yapan Kızıldaş, konuşmasında; kadına yönelik şiddet, çocuk gelinler, kadın cinayetleri gibi önemli sorunlara vurgu yaparak, kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

“TOPLUM YAPIMIZIN TEMEL DİREĞİ KADINLARIMIZDIR”

Ancak Arguvanlı kadınlar gibi çağdaş kadınların ülkeyi karanlık bir zihniyete teslim etmeyeceğini söyleyen Kızıldaş, "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızdır. Büyüklerimizin, analarımızın ellerinden öpüyorum. Sizler o kadar büyük işler yapıyorsunuz ki, sizin emeğiniz ödenmez" diye konuştu.

"31 MART AKŞAMI ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

31 Mart yerel seçimlerinde yine en önemli ve en ağır sorumluluğun kadınlara düştüğüne işaret eden Kızıldaş, şöyle konuştu:

"Sizlerin güçlü desteği ile 31 Mart akşamı zafere ulaşacağız. Çünkü biliyoruz ki, temayül yoklamasında, yapılan anketlerde Mehmet Kızıldaş Arguvan'a hizmet etmeye devam etsin dediniz. Tabii ki kadının elinin değdiği yerde güzellik olur, analarımızın yüreğinde merhamet olur. Önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri var, kadınlar vicdanlılar, sizler vicdanınız ile hareket edersiniz. En doğru kararı sizler vereceksiniz. Hiç kimse Arguvanlı kadınların iradesinin üstünde değildir. Kendilerini halktan ayrışan, kendilerini yükseklerde görenler unutmasınlar ki Arguvanlı kadınlar 31 Mart akşamı onlara öyle bir tokat atacaklar ki sesi Ankara’dan duyulacak. Bu duygularla hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum."

Kaynak: BÜLTEN