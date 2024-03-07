Elazığ’da 4 Bingöl’de 2 ilçe etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıçubuk Köyü Sarıçubuk, Cipköy Köyü Cipköy(Merkez) Mevkii, Uzuntarla Köyü Uzuntarla (Merkez) Mevkii, Harmantepe Köyü Harmantepe(Merkez) Mevkii, Pelteköy Köyü Pelteköy(Merkez) Mevkii, Avcılı Köyü Avcılı (Merkez) Mevkii, Poyraz Köyü Merkez Mevkii, Alpağut Köyü Alpagut (Merkez) Mevkii, Alaca Köyü Alaca(Merkez) Mevkii, Çöteli Köyü Çöteli (Merkez) Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Şituşağı Köyü Güneşli Mezra, Şituşağı Köyü, Karoğlu Köyü Çubuklu Mezra, Resulkahya Köyü, Yukarıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Yukarıkuluşağı Köyü Gedek Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Tabaklar Mezra, Karoğlu Köyü Merkez Mevkii, Akuşağı Köyü Haci Temur Mezra, Akuşağı Köyü Merkez Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Kuzucuk Mezra, Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Üçpınar Köyü, Örenyaka Köyü Yukarı Mevkii, Kuşçu Köyü, Kuşçu Köyü Yukarı Kuşçu Mezra, Bahçeli Köyü, Çevrekaya Köyü Çay Mezrası Mezra, Çevrekaya Köyü, Çevrekaya Köyü Hamurlu Mezrası Mezra, Gökbelen Köyü Karahüseyin Mezrası Mezra, Göldere Köyü, Gökbelen Köyü bölgelerine

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Akçatepe Köyü, Akçatepe Köyü Acısu Mezra, Gökbelen Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Akgömlek Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Koyunuşağı Köyü, Akuşağı Köyü Öteşaluşağı Mezra, Akuşağı Köyü Konuklu Mezra, Akuşağı Köyü Diyerbeyler Mezra, Topkıran Köyü Konak Mezrası Mezra, Topkıran Köyü, Akuşağı Köyü Yukarıgeçit Mezra, Göldere Köyü Dursunlu Mezra, Akuşağı Köyü Dervişler Mezra, Topkıran Köyü Karabey Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Aşağıgeçit Mezra, Kumlutarla Köyü Merkez Mevkii, Hüyükköy Köyü, Akuşağı Köyü Göleler Mezra bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ağın ilçesine bağlı Modanlı Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, İçme Köyü Y.içme Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Emirhan Köyü Keçilli Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Aşağıkuluşağı Köyü Aydınlar Mezrası Mezra, Emirhan Köyü Merkez Mevkii, Bozoğlak Köyü, Işıklar Köyü, Bilaluşağı Köyü, Işıklar Köyü Tuzluca Yayla Evleri, Hüyükköy Köyü, Suyatağı Köyü Merkez Mevkii, Suyatağı Köyü Aksakal Mezra, Suyatağı Köyü Çevreköy Mezra bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi , Okçular Köyü Abdalan Mezra, Okçular Köyü Meşeli Mezra, Yalıntaş Köyü, Okçular Köyü, Akarbaşı Köyü, Akkuş Köyü, Okçular Köyü Gülhüseyin Mezra, Koçyiğitler Köyü, Çatalyol Köyü, Kayacı Köyü, Elmalık Mahallesi, Darıkent Köyü Turan Mevkii, Doğucak Köyü Gaz Mezra, Çarşıbaşı Mahallesi, Kızılcık Köyü, Aslanyurdu Köyü, Koçkuyusu Köyü, Yeni Mahallesi, Kepektaşı Mahallesi, Sökücek Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Sülüntaş Köyü, Doğucak Köyü, Yeldeğen Köyü, Geçitveren Köyü, Anıtçınar Köyü, Obuzbaşı Köyü, Temürtaht Köyü, Bağlar Mahallesi, İsmailli Köyü, Ortaharman Köyü, Kuşaklı Köyü, Özdek Köyü, Obrukkaşı Köyü, Ayvatlı Köyü, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Göktepe Köyü, Güneyharman Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Kızılkale Köyü, Güneşdere Mahallesi, Beylermezrası Köyü, Aşağıtarlacık Köyü, Karsan Köyü Köprü Mevkii, Yaşaroğlu Köyü, Karabulut Mahallesi, Aydınlık Köyü, Kuşçu Mahallesi, Dazkaya Köyü, Eltihatun Mahallesi, Yazeli Köyü, Gelinpınar Köyü, Örs Mahallesi, Danaburan Köyü, Demirkazık Köyü, Yenibudak Köyü, Aşağıoyumca Köyü, Balkan Köyü, Yukarıoyumca Köyü, Gümüşgün Köyü, Avunca Köyü, Bulgurcular Köyü, Ağaçardı Köyü, Alanyazı Köyü,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü, Kale Köyü, Dallıbel Köyü Kale Mezra, Öreniçi Köyü, Kartutan Köyü, Gelincik Köyü, Aktarla Köyü, İbimahmut Köyü Dervişan Mevkii, İbimahmut Köyü Merkez Mevkii, Sarıkoç Köyü, Dayılar Köyü, Alhan Köyü, Çukur Köyü, Ataçınar Köyü Derik Mezra, Ataçınar Köyü Veliyan Mezra, Ataçınar Köyü Karataş Mezra, Güleç Köyü, Otlukaya Köyü, Kavaktepe Köyü, Çatköy Köyü, Beşoluk Köyü, Oymadal Köyü, Akkavak Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar Köyü bölgesine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kurudere Köyü, Aşağıköy Köyü, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Dügernan Köyü, Çiriş Köyü, Ortaköy Köyü, Şabanköy Köyü, Yelesen Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.