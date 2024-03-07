O jeolog Malatya özelinde konuştu! Malatya depremlerden yoruldu!

Malatya’da birçok çalışma yapan ve bölgenin sismik aktivitesini inceleyen deprem bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal, yerinde dönüşüm desteğinin günün koşullarına göre artırılması gerektiğine dikkat çekti. “Vatandaşı tekrar tekrar sıkıntıya sokmayalım” diyen Önal, vatandaşın 3 büyük ve 15 binden fazla artçı deprem ile sarsıldığının altını çizdi.

Deprem Bilimci Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, “Yerinde dönüşüm için acilen 1.5 milyon desteğin günün koşullarına göre artırılması zorunlu oldu. Vatandaş üç büyük ve 15 binden fazla artçı depremde haşat olmuş evini güçlendirmeye çalışıyor. Vatandaşı tekrar tekrar sıkıntıya sokmayalım” şeklinde konuştu.

“MALATYA'YA TEKRAR NEDEN GELEYİM?”

Malatya’ya 6 Şubat 2024’te gelen ve burada bazı seminerler düzenleyen Önal, Malatya halkının ümitsiz ve bitkin olduğunu söyledi. Önal yerel ve ulusal basında deprem uyarılarında bulunduğunu da söyleyerek, “Malatya'ya geldim, üç gün kaldım. Depremle ilgili iki sunum yaptım. Malatya halkı bitkin, üzgün, çaresiz, ümitsiz, maddi manevi yıkıma uğramış. Bence halkın bu hale gelmesinde sade vatandaşın sorumluluğu az. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden İnönü Üniversitesine geldim. 1988 yılından 6 Şubat 2023 tarihine kadar depremle ilgili yerel ve ulusal basında uyarı görevimi defalarca yaptım. Malatya'yı bu hale getirenler hala gizleniyor. Malatya'ya tekrar neden geleyim?” ifadelerine yer verdi.