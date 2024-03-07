Hatay’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay’da 9 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. 8 Mart 2024 tarihinde Hatay'da planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar aşağıda verildi. İşte ayrıntılar…

HATAY, SAMANDAĞ İLÇESİ

Kesinti Tarihi ve Saati: 08.03.2024, 09:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 7654., 7660., 7651., MERKEZ

HATAY, KUMLU İLÇESİ

Kesinti Tarihi ve Saati: 08.03.2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 1406, 1402, Cumhuriyet 3, 1401, Şehit Mehmet Gücüyetmez, Cumhuriyet, Beyazıt, Atatürk 1, Atatürk, 1410, 1415

HATAY, KIRIKHAN İLÇESİ

Kesinti Tarihi ve Saati: 08.03.2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Balarmudu 6, Balarmudu 20, Balarmudu 10, Balarmudu 3, Balarmudu 18, Balarmudu 21, Balarmudu 19, Balarmudu 9, Balarmudu 11, Balarmudu 4, Balarmudu 15, Balarmudu, Bektaşlı 10, Bektaşlı 8, Bektaşlı 2, Bektaşlı 9, Mangal, Bektaşlı 3, Bektaşlı 4, Bektaşlı 7, Uçkun, Bektaşlı 1, Ortaoba, Köyiçi, Murtluk, Gökçeoğlu 1, Dedeçınar, Dedeçınar 1, Gökçeoğlu, Saylak 11, Petrol, Saylak 12, Celiller, Saylak, Saylak 15

HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ:

Kesinti Tarihi ve Saati: 08.03.2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 820., 735., Şehit Polis Mustafa Arslan, 734., 819., 740., 749., 744., 745., 738., 746., Şehit Er İbrahim Çağlar, 747., 748.

HATAY, ERZİN İLÇESİ

Kesinti Tarihi ve Saati: 08.03.2024, 09:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Kızlarçayı, 2044, Yaylanın Kendisi Büyükbağriaçık Yaylası, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, Musacı, Hacıbekirli, Avanlar, Avaradazı, Karagöl Yaylası, Yaylanın Kendisi Küçükbağriaçık Yaylası, Merkez Üçkoz Yaylası, Zorkun Cad, Dadaloğlu, Mareşal Fevzi Çakmak, 4539, Atatürk, Kazım Karabekir, Alhanlı, 1 Nolu Çıkmaz, Akyar, 26 Nolu, Haslar, 515, Prof. Dr. Halet Çambel, Güneysu, Dr. Ahmet Alkan, Hasan Çenet, Zorkun 25002-, Hayvanındüzü 21002-, Zorkun 25011-, Zorkun 25010-, Mitisin 29004-, Zorkun 25015-, Zorkun 25021-, Zorkun 25018-, Zorkun 25022-, Hayvanındüzü 21001-, Zorkun 25003-, Mitisin 29002-, Kumluca, Karacalar, Ürün, Akoluk-, Ayvadüzü, Fenk Merkez, Mitisin, Olukbaşı, Zorkun1 Sokak, Dereobası, Göğöküz Yaylası, Küsne, Küsne-, Taşlıufacık, Sırapınar, 35, İnönü, 37, 20, 33, 38, 39, 23, 25, 13, 6, 2, 22, 8, 9, 24, 32, 18, 3, 14, 30, 40, 19, 10, 17, 7, Fevzi Çakmak

HATAY, DÖRTYOL İLÇESİ

Kesinti Tarihi ve Saati: 08.03.2024, 01:00 - 04:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 1., 101 Nolu, 102 Nolu, 21 N.