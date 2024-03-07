Et ile yarışıyor

Malatya’da binlerce kişinin gelir kapısı olan kayısının fiyatı günden güne artıyor. Bir kilo gün kurusu kayısının fiyatının hemen hemen kırmızı et ile aynı seviyede. Bu durum üreticiler için sevindirici olsa da tüketicileri üzüyor. Konu hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar, fiyatların yüksek olması nedeni ile satışların düşük olduğunu ifade ettiler.

Gün kurusu kayısıya talebin az olduğunu belirten Serdal Karataş isimli esnaf, arz talep dengesi ve kayısının erken çiçek açmasının fiyatları etkilendiğini kaydetti.

“PARA VERİP DE ALMAK ZORLARINA GİDİYOR”

Fiyat artışının satışları etkilediğini söyleyen esnaf Karataş,

“Ürünlerin fiyatlarının yüksek olması, satışı etkiliyor. Bugün bir kilo gün kurusu kayısının fiyatı 250 ile 400 TL arasında değişiyor. Ama diğer ürünlere baktığınızda çok da yüksek değil. Mesela incirin kilosu 450-500 TL arasında kayısı da 350-400 TL bandında. Fiyatların yüksek olmasından mütevellit biraz işler yavaş. Malatya’da vatandaş kayısı almaya pek sıcak bakmıyorlar, para verip de almak zorlarına gidiyor. Dışarıdan da gelenler yok o yüzden talep az. Kayısının erkenden çiçek açması, don tehlikesi ve arz talepler fiyatları etkiliyor ama bu yıl gün kurusu kayısı da satış olmadı şu zaman olmuş daha geçen senenin kayısıları var”

şeklinde konuştu.

“BU YIL ETLE YARIŞIYOR”

Zehra Karanfil isimli esnaf ise,

“Jumbo boy gün kurusu kayısı 380 TL, küçük boy 230 TL. Fiyatı yüksek olduğu için çok fazla talep olmuyor ama yine azda olsa gidiyor, çünkü biz piyasaya göre uygun veriyoruz, piyasada 400 ile 450 TL arasında değişiyor, bu yıl etle yarışıyor, bulamıyoruz da zaten. Olmadığı için aslında fiyatlar bu kadar yüksek, ilerleyen günlerde bir artış ya da düşüş olur mu onu da bilmiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“BİR ANLAMI KALMIYOR”

Kayısı fiyatının yüksek olmasının üreticiler için iyi bir durum olduğunu kaydeden Emre Şahin isimli esnaf,

“Kayısımızın fiyatının yüksek olması, değer görmesi iyi bir şey ama esnaf satamadıktan ve müşteri alamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Bugün gün kurusu kayısının fiyatı hemen hemen bir kilo et ile aynı bu durumda vatandaş kayısı almak yerine et almayı tercih ediyor”

açıklamasında bulundu.