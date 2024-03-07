“Evladımıza aktarır gibi aktarıyoruz”

Malatya’da sporun nabzının attığı Malatya’da Spor programının bu haftaki konuğu Akademisyen, Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörü Hülya Berktaş Bingöl oldu. Her hafta Salı akşamları saat 18.30’da Spor Yazarı Şenol Karaduman moderatörlüğünde BUSABAH TV youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak olan Malatya’da Spor programı yeniden izleyicilerle buluştu.
Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştirdiklerini kaydeden Hülya Berktaş Bingöl,
“22 yıldır Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapıyorum. Spor Bilimleri Fakültesine girdiğimde 20 yaşındaydım ve binlerce, yüz binlerce öğrenci mezun ettik. Bu öğrencilerimiz ülkede çok çeşitli görevlerde bulundular. Kimi beden eğitimi öğretmeni oldu, kimi akademisyen oldu, kimi emniyet teşkilatında yer aldı, kimi itfaiye teşkilatında yer aldı, kimi sağlık sektöründe yer aldı. Birçok öğrencimiz birçok güzel görevlere geldiler ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Benim öğrencilerimle çok farklı bir diyalogum var. Ben öğrencilerimin düğününe, cenazesine, taziyesine katılırım, onlarla arkadaş gibiyim. O yüzden de sağ olsunlar onlar da bize kıymet veriyorlar. Aramızda mükemmel bir ilişki var. Onların hem kendilerine bir kariyer planı oluşturmalarına akademik anlamda hem de hayat anlamında, sportif anlamda birikimlerimizi tamamıyla evladımıza aktarır gibi öğrencilerimize aktarmaya başladık. Benim her bir öğrencim benim için evladımdan ayırmadığım nitelikte”
şeklinde konuştu.
“ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VEREN BİRİ”
Nicer Bayanlar Voleybol Takımı hakkında bilgi veren Bingöl,
“Biz bu şehre öğrenci, sporcu, iyi insan, ahlaklı insan yetiştirmeye de her zaman devam edeceğiz. Şu anda Nicer Bayanlar Voleybol Takımı’nda Sportif Direktörlük yapıyorum. Burada çok ciddi bir ekip çalışması onu söylemek istiyorum. Kulüp başkanından sporcusuna, yönetiminden masörüne, fizyoterapistinden, antrenörlerine burada çok güzel bir uyum var. Çok güzel bir birliktelik var. Aslında işin temeline baktığınızda Türk voleybol ekolünü, dünyada başarıyla uygulayan ve buraya yansıtan çok başarılı bir federasyon başkanına sahibiz. Mehmet Akif Üstündağ aynı zamanda bizim de hemşerimiz Filenin Sultanları, Filenin Efeleri artık çocukların bile zihinlerine kazınmış durumda ve aldığımız başarılar zaten bu yönde olağanüstü başarılar. Altyapıya çok önem veren biri. Fabrika Voleybol Projesi ve Türkiye Voleybol Lisesi eğitim anlamında atılan ilk adımlar ve bunların semeresini almaya başladı aslında Akif Başkan. Biz kendisini İnönü Üniversite’mizde, Kariyer Günleri programına konuk ettik. Bunlardan da kendisi bahsetti. Biz kendisiyle her zaman hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz ve ben her platformda söylüyorum. Spor Bakanı olabilecek düzeyde bir insan. Zaten Futbol Federasyonu'nun da yönetiminde. Voleybol Federasyon Başkanlığı görevlerini başarıyla yürütüyor. Bizi dünyada sahibi yapan bir federasyonun başkanlığını yapıyor. Bu zaten bütün ülkede bu voleybol iklimine hepimizin sempati duymasını sağladı”
ifadelerine yer verdi.
“TRİBÜNDEKİ YERİMİZİ ALIYORDUK”
Voleybol serüvenin nasıl başladığını anlatan Bingöl,
“Ben bu şehirde yaşayan bir vatandaş olarak bu takımın maçlarına zaten gidiyordum. Kulüp başkanımız da benim aynı fakülteden mezun olduğum biri şu an kendisi Malatya'da çok saygın bir iş adamı. Farklı iş kollarıyla uğraşıyor. Ancak beden eğitimi bölümü mezunu ve zaten 25-30 yıldır bir tanışıklığımız vardı. Kulüpteki yöneticilerle de dostluğumuz vardı. Dolayısıyla ben bu takımın maçlarına zaten gidiyordum. Yani ekonomik olarak bir desteğimiz yoktu ancak manevi anlamda destek olmak adına tribündeki yerimizi alıyorduk. Ben burada olan maçlarına mutlaka gitmeye gayret gösteriyorduk. Sağ olsun o da bize protokolde yanında misafir ediyordu her zaman. Bir gün çok önemli bir maçta kulüp başkanının etrafa bakıp, gülümsediğini gördüm. Sonra göz geldik ‘Başkanım birini mi arıyorsunuz’ dedim. Başkanımız, ‘Hocam şu güzelliği görüyor musunuz, insanların mutluluğu bakar mısınız’ dedi. Yani insanların aileleri ile gelmişler, eşlerinin, çocuklarının ellerinden tutup gelmişler. Orada benim kafam da bir şimşek çaktı. Çünkü başka insanların mutluluğundan keyif alan insan sayısı o kadar azaldı ki. Bu ancak yüreği çok güzel bir insanın kullanabileceği bir ifade. İnsanların mutluluğundan keyif almak çok özel bir yürek gerektiriyor”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.