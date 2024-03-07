07 Mar 2024 - 11:41 - Spor

“Evladımıza aktarır gibi aktarıyoruz”

Bir eğitimci olarak iyi ve ahlaklı insanlar yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Hülya Berktaş Bingöl, öğrencilerinin iyi görevlere gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bingöl, “Sportif anlamda birikimlerimizi evladımıza aktarır gibi öğrencilerimize aktarıyoruz. Benim her bir öğrencim benim için evladımdan ayırmadığım nitelikte” dedi.