Malatya'da sezon açıldı, kriz ortaya çıktı

Geçen yıl depremler ve yağışlar nedeniyle ilaç atılamadığını ve bu nedenle de monilya hastalığı ortaya çıktığını ifade eden Solmaz, bu konuda devletten destek beklediklerini dile getirerek, “Binlerce insanın geçim kaynağı kayısı. Devletimiz bu sorunu çözerse ve çiftçilere katkı verilirse çiftçi de memnun olacak, devletimiz de zarar etmeyecek” dedi.

Kayısı ağaçlarının ilaç sezonu başladı. Her yıl belirli aralıklarla atılması gereken bazı ilaçlardaki fiyat artışı çiftçileri zor durumda bırakırken, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve bazı çiftçiler, devletten bu konuda destek istediler. BUSABAH’a konuşan Solmaz ve çiftçiler önemli açıklamalarda bulundular.

Geçen yıl “Asrın felaketi”nin yaşandığını hatırlatan ve yağışlarla birlikte çiftçilerin ilaç atamadığını dile getiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, monilya hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

“ZARAR DEVAM EDİYOR”

“Monilya hastalığından dolayı çiftçilerin en az yüzde 70 oranında zararı oldu” diyen Solmaz,

“Biz bu yıl bahçeleri gezdik ve bu zararın yer yer devam ettiğini gördük. Monilya hastalığı nedeniyle zarar gören sürgünlerde tomur olmadığına şahit olduk ve dolayısıyla verimin de düşeceğini tahmin ediyoruz. Bunun gelecek yıla yansımaması için ÇKS kaydı olan depremzede çiftçilerin tümüne mazot, gübre desteğiyle beraber bir katkı verilmesi gerekiyor. Çünkü çiftçilerimiz şu anda çok mağdur durumda. Geçen yıl yüzde 70 oranında ekonomik kayıp yaşadılar ve şu anda çiftçilerimiz ağaçlarına ilaç atamayacak durumdalar. Bir buçuk, 2 dönem bir bahçenin ilaç maliyeti yıllık 8-10 bin lira arasında tutuyor. Çiftçiler de bu maliyeti karşılayacak durumda değil. Eğer bu yıl da ilaç atılmazsa monilya ve diğer hastalıklar tekrar ortaya çıkacak. Eğer bir zarar oluşursa bu zarar sadece çiftçilerin olmayacak, bu ekonomik kayıp hem Malatya’yı hem de Türkiye’nin olacak”

şeklinde konuştu.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ HÜKÜMETİMİZ VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçileri mağdur etmeyeceğini bildiklerini söyleyen Solmaz,

“Malatya’nın ekonomisi kayısıya dayanır. Binlerce insanın geçim kaynağı kayısı. Devletimiz bu sorunu çözerse ve çiftçilere katkı verilirse çiftçi de memnun olacak, devletimiz de zarar etmeyecek. Zaten her türlü desteği hükümetimiz veriyor. Çiftçilerimizin bu sorunu Cumhurbaşkanımıza iletilse Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğini biliyoruz”

dedi.

“YAĞIŞLAR NEDENİYLE İLAÇ ATAMADIK”

Depremzede olduklarını ve kendilerine ilaç desteği yapılmasını talep eden Mehmet Önal isimli çiftçi,

“İlacın yıllık maliyeti çok fazla. Bizler gerçekten ödeyecek durumda değiliz. Maliyetler giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl depremler ve yağışlar nedeniyle ilaç atamadık. Monilya hastalığı oldu. Bu yıl ilaç olsun gübre olsun çok pahalı. Evet devletimiz mazot ve gübre desteği veriyor ama gerçekten yeterli değil. Öte yandan ilaç desteği de istiyoruz. Depremin etkisiyle zaten kendimizi hala toparlayamadık. Ev yok, bark yok, bir gelir yok. Bu yüzden bizlere üvey evlat muamelesi yapılmayacağını tahmin ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“İSTENİLEN ÖLÇÜDE DESTEK VERİLMİYOR”

“Bizler çiftçiyiz, üreticiyiz. ‘Çiftçi milletin efendisidir’ deniyor ama maalesef şu anda kölelik yapıyoruz” diyen Hacı Kalaycı isimli çiftçi,

“Yatı olanlara, katı olanlara destek veriliyor ama bir kayısı üreticisine istenilen ölçüde destek verilmiyor. Bizler üretim yapmak istiyoruz, bizler topraklarımızı bırakmak, kayısı ağaçlarımızı kesmek istemiyoruz. Artık bizlere efendi gözüyle baksınlar ve üretim yapabileceğimiz desteği versinler. Üretimin önemi geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemiyle ortaya çıkmadı mı? Gıdanın önemi anlaşılmadı mı? Gıdası olan ülkeler, ihtiyacı olan ülkelere parasıyla bile gıda satmadılar. Ukrayna-Rusya Savaşında buğdayın, ayçiçeğin önemi ne kadar anlaşıldı? Bizler topraklarımızı neden ekip biçemiyoruz, neden üretim yapamıyoruz. Türkiye kendi kendine yetebilecek kapasitede bir ülke. Devletimiz bizlere destek verirse hiçbir ülkeye muhtaç olmayız”

ifadelerine yer verdi.

“İLAÇ PARASI BU YIL BİZİM BELİMİZİ BÜKECEK”

İlaç fiyatlarının pahalı olduğunu ileri süren Mesut Koç isimli çiftçi de,

“Benim 4 dönüm kayısı bahçem var. Gerçekten ağaçların bakımı çok zor. İlaç parası özellikle bu yıl bizim belimizi bükecek. Çok pahalı. İndirim yapılsa veya destek verilse çok iyi olur”

dedi.