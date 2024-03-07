- Gündem

Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek mask
Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek
Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi’ne

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek

Bugün 09.30 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi / Talas ilçesine bağlı Tavlusun, Mevlana mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi’ne,

Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek

Bugün 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Yalıntaş, Beştepe, Aksakal, Türkören, Gündere, Demircilik, Köseyahya, Özbek, İkizpınarı, Gücük, Kangal, Tepebaşı, Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan, Yalak, Kavaktepe, Yapılıpınar, Sevdilli, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Topallı, Söğütlü, Çıtlık, Çiçek ve Yunus Emre mahallelerine,

Bugün 11.30 ila 15.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi’ne,

Dikkat Kayseri’de 2 Maraş’ta 3 ilçe etkilenecek

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar, Kumarlı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Pınarbaşı, Gazipaşa Mahalleleri Bir Kısmına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar, Kumarlı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, kahramanmaraş elektrik kesintisi, kayseri elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, Kayseri, kahramanmaraş, kahramanmaraş haber, kayseri haber

07 Mar 2024 - 10:58 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL