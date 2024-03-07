07 Mar 2024 - 10:50- Ekonomi G:

Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı?

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Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı? Emekli, ikramiyeleri ne zaman yatacak? Konuya son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. İşte bayram ikramiyesi ile ilgili tüm merak edilenler…

Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı? mask
Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı?
Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı?
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Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı? Emekli, ikramiyeleri ne zaman yatacak? Konuya son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. İşte bayram ikramiyesi ile ilgili tüm merak edilenler…

Emekli bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı?

Bu ikramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. İkramiyelerin Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere yatması bekleniyor.
Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Bu açıklamalar doğrultusunda, emeklilerin bayram öncesinde hesaplarında ikramiyelerini bulmaları planlanıyor.

Emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı?
 

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Mar 2024 - 10:50 - Ekonomi

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