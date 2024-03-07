Niğde’de Bor Çiftlik Merkez ve Ulukışla ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kızılca Köyü, Cami Mevkii, Tepeköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Kayı Köyü bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü; Akbaş Mevkii, Balcı Mevkii, Gayret Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Beldesi; Çayır Mahallesi, Küllüce Mahallesi, Sağırgöl Mahallesi, Yeni Mahallesi, Çiftçi Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilburç Köyü’ne,
Yarın 12.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fesleğen Köyü’ne,
Yarın 14.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme 2 Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.