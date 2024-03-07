07 Mar 2024 - 10:48 - Gündem

Niğde’de Bor Çiftlik Merkez ve Ulukışla ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…