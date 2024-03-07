Diyarbakır yarın dikkat! 13 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Kabahıdır, Kılıçkaya, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Güzelköy, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy, Gedikbaşı, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Sancaklı, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli, İsapınar, Tepe, Başören, Koğuk, Yenice, Bozçalı, Hasköy, Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli, Çataltarla, Karaköy, Şenocak, Yazır, Taşlık, Soylu, Çınarönü, Kırkdirek, İşgören, Kocahüyük, Meydanköy, Öncülü, Çataltarla, Dikmencik, Bölümlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Öncülü, Çukurbaşı, Yaprakbaşı, Yazçiçeği, Köksalan, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Polatuşağı bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Ağıllı, Karpuzlu, Elmalı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Zümrüt, Yaprak bölgelerine,
Yarın 12.30-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Kızlal, Malabadi, Bacak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Doğu Çanakçı, Bostanpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı, Dönümlü, Fabrika, Dokuzçeltik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.