7 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Nurettin Tay Eczanesi
Gazi İlkokulu karşısı, Atatürk Evi altı, Cumhuriyet Çarşısı, No 2/16
24 saat açık
Esma Eczanesi
Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu aşağısı, Göztepe Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Cemsultan Eczanesi
İstasyon civarı Kömür Tevzi Yolu Tektut Kebap ilerisi
24 saat açık
Gürkan Eczanesi
Çilesiz Mahallesi, Eski Gazi Lisesi çapraz karşısı
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, opet devamı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.