- Sağlık

7 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Nurettin Tay Eczanesi

Gazi İlkokulu karşısı, Atatürk Evi altı, Cumhuriyet Çarşısı, No 2/16

24 saat açık

Esma Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu aşağısı, Göztepe Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Cemsultan Eczanesi

İstasyon civarı Kömür Tevzi Yolu Tektut Kebap ilerisi

24 saat açık

Gürkan Eczanesi

Çilesiz Mahallesi, Eski Gazi Lisesi çapraz karşısı

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, opet devamı

24 saat açık”

 

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07 Mar 2024 - 10:39 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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