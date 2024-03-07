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Battalgazi Akçadağ Hekimhan Darende ve Yeşilyurt yarın dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Battalgazi Akçadağ Hekimhan Darende ve Yeşilyurt yarın dikkat! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Selçuklu, Göztepe, Çolaklı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Burçköy, Damlı, Gökçe, Koldere mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak, Gülenköy mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar Mahallesi’ne

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Irmaklı, Akova, Güdül mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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07 Mar 2024 - 10:27 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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