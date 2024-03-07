Battalgazi Akçadağ Hekimhan Darende ve Yeşilyurt yarın dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Selçuklu, Göztepe, Çolaklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Burçköy, Damlı, Gökçe, Koldere mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak, Gülenköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar Mahallesi’ne
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Irmaklı, Akova, Güdül mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.