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Malatyalılar dikkat! Güneşe aldanmayın

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi.

Malatyalılar dikkat! Güneşe aldanmayın mask
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarılarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece”

 

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07 Mar 2024 - 10:19 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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