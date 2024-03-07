07 Mar 2024 - 10:19 - Gündem

Malatyalılar dikkat! Güneşe aldanmayın

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi.