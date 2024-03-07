Malatyalılar dikkat! Güneşe aldanmayın

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarılarında bulundu.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,
Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,
Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,
Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,
Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15 derece,
Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,
Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,
Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,
Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,
Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,
Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,
Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,
Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,
Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.