Seçim takvimi işliyor: Bundan sonra ne olacak?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Malatya’da da hareketli günler yaşanırken, bundan sonra seçim takviminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. YSK, merak edilen o sorunun cevabını verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı. Partilerin kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edildi. Bu bağlamda, bundan sonra işleyecek olan takvim şu şekilde:

9 MART

İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

10 MART

Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

11 MART

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

12 MART

Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00). Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

21 MART

Seçim propagandası ve yasaklarının başlaması.

24 MART

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

25 MART

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

26 MART

Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi

27 MART

İlçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listelerinin istenmesinin son günü.

29 MART

Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

30 MART

Seçim propagandasının sonu.

31 MART

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi.

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).