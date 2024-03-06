Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

Havanın soğuk olmasından mı yoksa vatandaşların AK Parti'ye olan tepkisinden mi bilinmez ama diğer mitinglere göre katılımda ciddi oranda gözle görünür bir düşüş görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19486703/dusuk-katilim-dikkat-cekti-vatandas-erdogana-tepkili-mi



Son Dakika! Özhaseki’den Yeşilyurt ve Battalgazi açıklaması geldi

Miting konuşmasının açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehir Merkezimizde 8-9 şiddetine dayanacak iş yerlerinin yapımına devam ediyoruz. Siz ‘Allah sizden razı olsun’, ‘Hakkımız helaldir’ diyene kadar burada kalmaya, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19489099/son-dakika-ozhasekiden-yesilyurt-ve-battalgazi-aciklamasi-geldi



Bakan Ersoy Malatya için yaz aylarını işaret etti: Bütün işlemler bitmiş olacak

Miting konuşması gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Malatya Arkeoloji Müzesi, Beş Konaklar ve Coğrafya Müzesi geleneksel Malatya ürünleri onarım ve tadilat işlemlerini sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19489942/bakan-ersoy-malatya-icin-yaz-aylarini-isaret-etti-butun-islemler-bitmis-olacak



Malatya’nın gözü kulağı bu haberdeydi! Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatyalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen mitinge çocuk, büyük, yaşlı, genç binlerce vatandaş akın etti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalıların merak ettiği verileri açıkladı. Ayrıntılar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19490715/malatyanin-gozu-kulagi-bu-haberdeydi-erdogan-acikladi



Erdoğan’dan yerinden dönüşüm açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatyalılarla buluştu. Yerinde dönüşüm konusuna temas eden Erdoğan, “Deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yıldır ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz.” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19491138/erdogandan-yerinden-donusum-aciklamasi



Karakaya Barajı’nda korku dolu anlar!

Baskil-Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19487431/karakaya-barajinda-korku-dolu-anlar



Hal Yasasında düzenleme çağrısı “Yoksa baltayı ayağımıza vururuz”

Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malaya kayısısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kayısıdaki ihracat başta olmak üzere, elde edilen gelir ve ileriki yıllarda kayısıyla ilgili yaşanacak problemlere kadar çok önemli açıklamalar yapan Özcan, BUSABAH Medya’ya konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19487768/hal-yasasinda-duzenleme-cagrisi-yoksa-baltayi-ayagimiza-vururuz



İşte Malatya’da Ramazan ayında kurulacak olan iftar çadırlarının yerleri ve kapasiteleri

Ramazan ayına sayılı günler kala Malatya’da iftar çadırlarının nerede kurulacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Malatya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merak edilenleri açıkladı. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19490187/iste-malatyada-ramazan-ayinda-kurulacak-olan-iftar-cadirlarinin-yerleri-ve-kapasiteleri



Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için kesinleşen aday listelerini yayımladı. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için yarışacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19491866/kimler-malatya-buyuksehir-belediyesine-aday-iste-isim-isim-o-liste



Başarının merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Hangi yıl kaç karaciğer nakli yapıldı?

Adını sık sık başarılarla duyduğumuz İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, son olarak dünyada bir ilke imza atıp 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Dünyada sadece karaciğer nakli alanında faaliyet gösteren ilk enstitü olma özelliğini de taşıyan hastane 2002 yılında ilk naklini gerçekleştirdi. Peki, o günden bugüne hangi yıl kaç nakil yapıldı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19492227/basarinin-merkezi-karaciger-nakil-enstitusu-hangi-yil-kac-karaciger-nakli-yapildi