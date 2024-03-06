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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 22:34 - Spor

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