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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde ilginç anlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde ilginç anlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde ilginç anlar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde ilginç anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatya’da yaptığı mitingin ardından Elazığ’a geçti. Elazığ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde ilginç anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet Meydanı’nda Elazığlılara seslendi. Binlerce partili saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okuyunca alandan çıkamayan bir kadın, önüne koyduğu Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 22:05 - Gündem

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