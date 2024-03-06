Başarının merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Hangi yıl kaç karaciğer nakli yapıldı?

Adını sık sık başarılarla duyduğumuz İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, son olarak dünyada bir ilke imza atıp 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Dünyada sadece karaciğer nakli alanında faaliyet gösteren ilk enstitü olma özelliğini de taşıyan hastane 2002 yılında ilk naklini gerçekleştirdi. Peki, o günden bugüne hangi yıl kaç nakil yapıldı? İşte merak edilen sorunun cevabı…
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, 1990 yılında Devlet Hastanesine ait barakalarda geçici olarak hizmete başladı. Sağlık alanında ülkemizin en önemli hastane projesi olan Turgut Özal Tıp Merkezinin temeli 1991 yılında atıldı ve beş yıl içerisinde tamamlanarak 1996 yılında hizmete girdi. Hastane, sağladığı sağlık hizmetleri ile bölge hastanesi olup komşu ülkelerden de hasta kabul ediyor. Karaciğer naklinde dünyada ilk üçe giren hastane, böbrek nakli, kemik iliği transplantasyonu, yanık merkezi ile geniş kapsamlı hizmetler veriyor.
1.238 YATAKLI ANA BİNA
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.238 yataklı ana bina, 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 152 yataklı Karaciğer Nakli Hastanesi olmak üzere birbirine birleşik üç ana binada 187.000 m2 kapalı alanda; 15 branşta 316’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 1.607 hasta yatağına sahip durumda. Hastane 41 branşta 114 poliklinik odası ve modern tıp teknolojisi ile donatılmış 39 ameliyathane odası ile dışa bağımlı olmadan üçüncü basamak sağlık hizmeti veriyor.
Bu bağlamda adını sık sık başarılarla duyduğumuz İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, son olarak dünyada bir ilke imza atıp 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Dünyada sadece karaciğer nakli alanında faaliyet gösteren ilk enstitü olma özelliğini de taşıyan hastane ilk olarak 2002 yılında ilk nakli gerçekleştirdi. Peki, o günden bugüne hangi yıl kaç nakil yapıldı?
İŞTE YILLARA GÖRE NAKİL SAYILARI
2002-2006 yılları arasında 22 adet
2007 yılında 54 adet
2008 yılında 153 adet
2009 yılında 108 adet
2010 yılında 175 adet
2011 yılında 222 adet
2012 yılında 185 adet
2013 yılında 304 adet
2014 yılında 219 adet
2015 yılında 203 adet
2016 yılında 229 adet
2017 yılında 223 adet
2018 yılında 272 adet
2019 yılında 277 adet
2020 yılında 244 adet
2021 yılında 231 adet
2022 yılında 280 adet
2023 yılında 241 adet
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.