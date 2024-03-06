Başarının merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Hangi yıl kaç karaciğer nakli yapıldı?

Adını sık sık başarılarla duyduğumuz İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, son olarak dünyada bir ilke imza atıp 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Dünyada sadece karaciğer nakli alanında faaliyet gösteren ilk enstitü olma özelliğini de taşıyan hastane 2002 yılında ilk naklini gerçekleştirdi. Peki, o günden bugüne hangi yıl kaç nakil yapıldı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, 1990 yılında Devlet Hastanesine ait barakalarda geçici olarak hizmete başladı. Sağlık alanında ülkemizin en önemli hastane projesi olan Turgut Özal Tıp Merkezinin temeli 1991 yılında atıldı ve beş yıl içerisinde tamamlanarak 1996 yılında hizmete girdi. Hastane, sağladığı sağlık hizmetleri ile bölge hastanesi olup komşu ülkelerden de hasta kabul ediyor. Karaciğer naklinde dünyada ilk üçe giren hastane, böbrek nakli, kemik iliği transplantasyonu, yanık merkezi ile geniş kapsamlı hizmetler veriyor.

1.238 YATAKLI ANA BİNA

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1.238 yataklı ana bina, 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 152 yataklı Karaciğer Nakli Hastanesi olmak üzere birbirine birleşik üç ana binada 187.000 m2 kapalı alanda; 15 branşta 316’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 1.607 hasta yatağına sahip durumda. Hastane 41 branşta 114 poliklinik odası ve modern tıp teknolojisi ile donatılmış 39 ameliyathane odası ile dışa bağımlı olmadan üçüncü basamak sağlık hizmeti veriyor.

Bu bağlamda adını sık sık başarılarla duyduğumuz İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, son olarak dünyada bir ilke imza atıp 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Dünyada sadece karaciğer nakli alanında faaliyet gösteren ilk enstitü olma özelliğini de taşıyan hastane ilk olarak 2002 yılında ilk nakli gerçekleştirdi. Peki, o günden bugüne hangi yıl kaç nakil yapıldı?

İŞTE YILLARA GÖRE NAKİL SAYILARI

2002-2006 yılları arasında 22 adet

2007 yılında 54 adet

2008 yılında 153 adet

2009 yılında 108 adet

2010 yılında 175 adet

2011 yılında 222 adet

2012 yılında 185 adet

2013 yılında 304 adet

2014 yılında 219 adet

2015 yılında 203 adet

2016 yılında 229 adet

2017 yılında 223 adet

2018 yılında 272 adet

2019 yılında 277 adet

2020 yılında 244 adet

2021 yılında 231 adet

2022 yılında 280 adet

2023 yılında 241 adet

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