Parkta korkunç cinayet: Tartışma sonrası pompalı tüfekle öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Gesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta korkunç bir cinayet meydana geldi.
Parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle ensesinden vurulan Ş.S. (16) ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz gencin öldüğü belirlendi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ş.S.'nin yakınları da olay yerine gelerek büyük bir şok yaşadı. Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olayın detayları henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.