Parkta korkunç cinayet: Tartışma sonrası pompalı tüfekle öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Gesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta korkunç bir cinayet meydana geldi.

Parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle ensesinden vurulan Ş.S. (16) ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz gencin öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ş.S.'nin yakınları da olay yerine gelerek büyük bir şok yaşadı. Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olayın detayları henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı