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Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak

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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4 bin 930 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak bir gölet yapılacağı açıklandı.

Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak mask
Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak
Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4 bin 930 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak bir gölet yapılacağı açıklandı.

Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak

Malatya Hekimhan Köylü Göleti ve Sulaması Planlama yapımı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak

Malatya Hekimhan Köylü Göleti ve Sulaması Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Hizmet Alımı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ve yüklenici firma arasında imzalandı.

Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak

İŞTE DETAYLAR

Malatya Hekimhan Köylü Göleti’nin, Hekimhan ilçesinde yer alan Şahna Deresi üzerinde yapılması planlanıyor. Nihai durumu yapılacak planlama ve proje yapımı ile netleşecek olan gölet ile ilk inceleme verilerine göre Köylü Köyü ve civarında bulunan 4 bin 930 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak.

Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak
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06 Mar 2024 - 21:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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