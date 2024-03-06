Malatya’nın o ilçesine gölet yapılacak

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4 bin 930 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak bir gölet yapılacağı açıklandı.
Malatya Hekimhan Köylü Göleti ve Sulaması Planlama yapımı işine ait sözleşme imzalandı.
Malatya Hekimhan Köylü Göleti ve Sulaması Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Hizmet Alımı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ve yüklenici firma arasında imzalandı.
İŞTE DETAYLAR
Malatya Hekimhan Köylü Göleti’nin, Hekimhan ilçesinde yer alan Şahna Deresi üzerinde yapılması planlanıyor. Nihai durumu yapılacak planlama ve proje yapımı ile netleşecek olan gölet ile ilk inceleme verilerine göre Köylü Köyü ve civarında bulunan 4 bin 930 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.