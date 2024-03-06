Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için kesinleşen aday listelerini yayımladı. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için yarışacak.

31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için aday gösterildi.

İŞTE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAYLARI

Adalet ve Kalkınma Partisi - Sami Er

İYİ Parti - Şeyhmus Göçmez

Sol Parti - Ali Osman İzci

Memleket Partisi - Avni Talha Ucuzcu

Anavatan Partisi - Muttalip Çapkan

Yeniden Refah Partisi - Bilal Yıldırım

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Abdulvahap Ekim

Türkiye Komünist Partisi - Hüsne Yaşar

Anadolu Birliği Partisi - Yüksel Akmercan

Zafer Partisi - Sıddık Aktaş

Halkın Kurtuluş Partisi - Semih Keklik

Türkiye Komünist Hareketi - Suat Erdem

Bağımsız Türkiye Partisi - Hakan Şireci

Yeni Türkiye Partisi - Yusuf Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi - Veli Ağbaba

Emek Partisi - Bayram Adil Aktaş

Hür Dava Partisi - Mehmet İlker Dönmezer

Hak ve Özgürlükler Partisi - Ali Reşat Öztürk

Ocak Partisi - Mehmet Coşkun

Demokrat Parti - Mehmet Cahit Karakuş

Millet Partisi - Muhammet Bekir İncearık

Türkiye İşçi Partisi - Burcu Aslan

Vatan Partisi - Abuzer Şerefoğlu

Bağımsız - Muzaffer Tunç

Bağımsız - İbrahim Gezer

Bağımsız - Bengül Uğurlu

Bağımsız - Nazir Güney

Bağımsız - Denizhan Gürbüz