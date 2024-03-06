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Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için kesinleşen aday listelerini yayımladı. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için yarışacak.

Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste mask
Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste
Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için kesinleşen aday listelerini yayımladı. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için yarışacak.

Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için aday gösterildi.

Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

İŞTE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAYLARI

Adalet ve Kalkınma Partisi - Sami Er
İYİ Parti - Şeyhmus Göçmez
Sol Parti - Ali Osman İzci
Memleket Partisi - Avni Talha Ucuzcu
Anavatan Partisi - Muttalip Çapkan

Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

Yeniden Refah Partisi - Bilal Yıldırım
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Abdulvahap Ekim
Türkiye Komünist Partisi - Hüsne Yaşar
Anadolu Birliği Partisi - Yüksel Akmercan
Zafer Partisi - Sıddık Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi - Semih Keklik
Türkiye Komünist Hareketi - Suat Erdem
Bağımsız Türkiye Partisi - Hakan Şireci
Yeni Türkiye Partisi - Yusuf Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi - Veli Ağbaba

Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

Emek Partisi - Bayram Adil Aktaş
Hür Dava Partisi - Mehmet İlker Dönmezer
Hak ve Özgürlükler Partisi - Ali Reşat Öztürk
Ocak Partisi - Mehmet Coşkun
Demokrat Parti - Mehmet Cahit Karakuş
Millet Partisi - Muhammet Bekir İncearık
Türkiye İşçi Partisi - Burcu Aslan
Vatan Partisi - Abuzer Şerefoğlu

Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

Bağımsız - Muzaffer Tunç
Bağımsız - İbrahim Gezer
Bağımsız - Bengül Uğurlu
Bağımsız - Nazir Güney
Bağımsız - Denizhan Gürbüz

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06 Mar 2024 - 20:40 Malatya- Siyaset

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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