Kimler Malatya Büyükşehir Belediyesine aday? İşte isim isim o liste

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için kesinleşen aday listelerini yayımladı. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için yarışacak.
31 Mart 2024’de yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi için 5'i bağımsız olmak üzere toplam 28 aday, ilçe belediyeleri için ise toplam 132 aday başkanlık için aday gösterildi.
İŞTE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAYLARI
Adalet ve Kalkınma Partisi - Sami Er
İYİ Parti - Şeyhmus Göçmez
Sol Parti - Ali Osman İzci
Memleket Partisi - Avni Talha Ucuzcu
Anavatan Partisi - Muttalip Çapkan
Yeniden Refah Partisi - Bilal Yıldırım
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Abdulvahap Ekim
Türkiye Komünist Partisi - Hüsne Yaşar
Anadolu Birliği Partisi - Yüksel Akmercan
Zafer Partisi - Sıddık Aktaş
Halkın Kurtuluş Partisi - Semih Keklik
Türkiye Komünist Hareketi - Suat Erdem
Bağımsız Türkiye Partisi - Hakan Şireci
Yeni Türkiye Partisi - Yusuf Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi - Veli Ağbaba
Emek Partisi - Bayram Adil Aktaş
Hür Dava Partisi - Mehmet İlker Dönmezer
Hak ve Özgürlükler Partisi - Ali Reşat Öztürk
Ocak Partisi - Mehmet Coşkun
Demokrat Parti - Mehmet Cahit Karakuş
Millet Partisi - Muhammet Bekir İncearık
Türkiye İşçi Partisi - Burcu Aslan
Vatan Partisi - Abuzer Şerefoğlu
Bağımsız - Muzaffer Tunç
Bağımsız - İbrahim Gezer
Bağımsız - Bengül Uğurlu
Bağımsız - Nazir Güney
Bağımsız - Denizhan Gürbüz
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.