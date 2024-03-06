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Malatya’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

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Malatya’da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak ile kar yağışına bıraktı. Arapgir ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Malatya’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı mask
Malatya’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı
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Malatya’da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak ile kar yağışına bıraktı. Arapgir ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Malatya'da kırsal bölgelerde bir süre önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Malatya’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

Malatya’da, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sağanak ile kar yağışına bıraktı. Arapgir ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Malatya’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

Arapgir'de aniden bastıran kar yağışı ile mutlu olduklarını belirten vatandaşlar karın bereket olduğunu ifade ederken, kent merkezinde sağanak ile kırsal bölgelerdeki yüksek kesimlerde ise kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıkla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 20:15 Malatya- Yaşam

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