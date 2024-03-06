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Ilgaz Dağı beyaza büründü

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Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, dağa gelen vatandaşlar karın tadını çıkartma fırsatı buldu.

Ilgaz Dağı beyaza büründü mask
Ilgaz Dağı beyaza büründü
Ilgaz Dağı beyaza büründü
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Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, dağa gelen vatandaşlar karın tadını çıkartma fırsatı buldu.

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Ilgaz Dağı'nın ormanları da beyaza büründü. Tatil için Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar, kar yağışını fırsata çevirerek o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Ankara'dan gelen Murat Çetiner,

"Geldiğimizde kar yağışı başladı, bizim için de güzel oldu. İlk kez geldim, çok beğendim. Diğer illerdeki kayak merkezlerini aratmadığını düşünüyorum"

dedi.

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Doğa karşısında hayran kalan Züleyha Çetiner ise,

"Ilgaz Kayak Merkezine ilk kez geldik. Geldiğimizde kar yağışı başladı, bu da bizim için güzel bir şans. Çok güzel, ormanlık alan içerisinde böyle bir kar yağışı görmemiştim. Dinlenmeye geldik, burası çok güzel"

diye konuştu.

Kar yağışının Küre Dağları geçişinde de etkili olduğu belirtildi.

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kastamonu, Çankırı, Ilgaz Dağı, kar yağışı, kar, tatil, Küre Dağları

06 Mar 2024 - 19:41 - Gündem

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