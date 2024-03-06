Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, dağa gelen vatandaşlar karın tadını çıkartma fırsatı buldu.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Ilgaz Dağı'nın ormanları da beyaza büründü. Tatil için Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar, kar yağışını fırsata çevirerek o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Ankara'dan gelen Murat Çetiner,
"Geldiğimizde kar yağışı başladı, bizim için de güzel oldu. İlk kez geldim, çok beğendim. Diğer illerdeki kayak merkezlerini aratmadığını düşünüyorum"
dedi.
Doğa karşısında hayran kalan Züleyha Çetiner ise,
"Ilgaz Kayak Merkezine ilk kez geldik. Geldiğimizde kar yağışı başladı, bu da bizim için güzel bir şans. Çok güzel, ormanlık alan içerisinde böyle bir kar yağışı görmemiştim. Dinlenmeye geldik, burası çok güzel"
diye konuştu.
Kar yağışının Küre Dağları geçişinde de etkili olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.