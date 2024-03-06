Yolcu otobüsünde şoke edici saklama yeri! Alçının içinde 293 gram eroin bulundu

Muş'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama noktasında durdurulan otobüste, koltuk değnekli bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çekti. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, şüphelinin ayağındaki alçının içinde büyük miktarda eroin bulundu. Şüpheli, ayağının kırık olmadığı ve uyuşturucu taşımak için alçı sardığı tespit edilerek gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın detaylarına ve şüphelinin tutuklanmasına dair bilgilere yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı