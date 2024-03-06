Toprağın çığ gibi düştüğü an!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı. Olayın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Günlük 50 bin metreküp toprağın yedek toplama sahasına aktarıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı