Toprağın çığ gibi düştüğü an!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı. Olayın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Günlük 50 bin metreküp toprağın yedek toplama sahasına aktarıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.