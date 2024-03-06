Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Bartuğ Elmaz, Burak Kapacak ve Emre Gökay ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.