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Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti mask
Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti
Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti

Sakatlıkları bulunan Bartuğ Elmaz, Burak Kapacak ve Emre Gökay ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor’da Alanyaspor mesaisi devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Mar 2024 - 19:29 - Spor

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